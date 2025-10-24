Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chủ tịch TPHCM chỉ đạo mở rộng QL13 gấp 2-3 lần để chấm dứt kẹt xe

Hà Mai
Hà Mai
24/10/2025 16:27 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về Kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 2: Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Đoạn quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dài gần 6 km, là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương trước đây. Tuy nhiên, hiện mặt đường chỉ rộng 19 - 27 m, thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

- Ảnh 1.

Phối cảnh đường trên cao 4 làn xe trên quốc lộ 13

Theo kế hoạch, đoạn quốc lộ 13 này sẽ được mở rộng lên 60 m, tức gấp 2 - 3 lần hiện nay. Trong đó, khoảng 3,2 km đoạn giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao (cầu cạn) quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Phía dưới, hai bên tuyến sẽ bố trí đường song hành 3 làn xe mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/giờ, phục vụ xe hỗn hợp.

Dự án cũng sẽ xây dựng hai hầm chui hai chiều tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước, giúp tách dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông và tăng năng lực lưu thông cho toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án gần 21.000 tỉ đồng, gồm hai thành phần. Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 14.619 tỉ đồng bằng vốn ngân sách TP.HCM. Dự án thành phần 2 (xây lắp, đầu tư mở rộng) hơn 6.281 tỉ đồng theo hợp đồng BOT.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TPHCM làm đầu mối đôn đốc, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải ưu tiên nguồn lực, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ dự án.

Kế hoạch chi tiết của Sở Xây dựng TP.HCM xác định quý 4 năm nay sẽ hoàn thành lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tới quý 1, đầu quý 2/2026 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án BOT. Quý 3/2026 lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình vào quý 4/2026. Năm 2028, dự án sẽ hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tin liên quan

Đề xuất khẩn gần 3.000 tỉ mở rộng đường kẹt xe nhất TP.HCM

Đề xuất khẩn gần 3.000 tỉ mở rộng đường kẹt xe nhất TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm thành phố.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Lộ 13 QL13 mở rộng QL13
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận