Chủ tịch TPHCM chỉ đạo mở rộng QL13 gấp 2-3 lần để chấm dứt kẹt xe

Đoạn quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình dài gần 6 km, là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương trước đây. Tuy nhiên, hiện mặt đường chỉ rộng 19 - 27 m, thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Phối cảnh đường trên cao 4 làn xe trên quốc lộ 13

Theo kế hoạch, đoạn quốc lộ 13 này sẽ được mở rộng lên 60 m, tức gấp 2 - 3 lần hiện nay. Trong đó, khoảng 3,2 km đoạn giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao (cầu cạn) quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Phía dưới, hai bên tuyến sẽ bố trí đường song hành 3 làn xe mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/giờ, phục vụ xe hỗn hợp.

Dự án cũng sẽ xây dựng hai hầm chui hai chiều tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước, giúp tách dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông và tăng năng lực lưu thông cho toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án gần 21.000 tỉ đồng, gồm hai thành phần. Dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 14.619 tỉ đồng bằng vốn ngân sách TP.HCM. Dự án thành phần 2 (xây lắp, đầu tư mở rộng) hơn 6.281 tỉ đồng theo hợp đồng BOT.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TPHCM làm đầu mối đôn đốc, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải ưu tiên nguồn lực, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ dự án.

Kế hoạch chi tiết của Sở Xây dựng TP.HCM xác định quý 4 năm nay sẽ hoàn thành lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tới quý 1, đầu quý 2/2026 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án BOT. Quý 3/2026 lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình vào quý 4/2026. Năm 2028, dự án sẽ hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.