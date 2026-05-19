Kinh tế

13 dự án cao tốc Bắc - Nam dự kiến thu phí

Mai Hà
19/05/2026 16:08 GMT+7

13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư được đề xuất thu phí từ 900 - 1.300 đồng/km, tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thực hiện hoàn toàn bằng ETC.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong là một trong 13 cao tốc được đề xuất thu phí tới đây

13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Cụ thể, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,4 km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,4 km, mức phí tối đa 23.136 đồng với xe nhóm 1 và 100.544 đồng xe nhóm 5.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 57,3 km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh dài 46,4 km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,7 km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,4 km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,1 km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,8 km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83,3 km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,6 km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73,2 km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Trước đó, từ ngày 2.3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020, gồm Mai Sơn - QL5, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Tính đến hết tháng 4, gần 6 triệu lượt phương tiện đã lưu thông trên các tuyến này, nguồn thu hơn 580 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

