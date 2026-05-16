Vì sao cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk vẫn chưa thông xe hoàn toàn?

Hữu Tú
16/05/2026 17:27 GMT+7

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Đắk Lắk vẫn chưa thể thông xe hoàn toàn do một số hạng mục, đường gom thuộc các dự án thành phần chưa hoàn thiện.

Ngày 16.5, đại diện các Ban Quản lý dự án 7 và 85 (Bộ Xây dựng) đã có những cập nhật mới nhất về tiến độ thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh qua Đắk Lắk (do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư) còn vướng khoảng 700 mét chưa thể thi công đường gom (phía nam hầm Cù Mông) do địa phương chậm bàn giao mặt bằng.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết ngày 12.5, địa phương đã hoàn tất bàn giao mặt bằng cho đơn vị để thực hiện 700 mét đường gom còn lại thuộc dự án thành phần.

"Vì địa phương mới bàn giao từ ngày 12.5 và những ngày gần đây có mưa nên đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Dự kiến với 700 mét đường gom còn lại, chúng tôi sẽ thực hiện thi công trong khoảng hơn 20 ngày, thông xe hoàn toàn trước tháng 7", đại diện Ban Quản lý dự án 85 thông tin.

Đối với dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đoạn qua Đắk Lắk (do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư) vẫn chưa thể thông xe hoàn toàn do một số hạng mục chưa thi công hoàn thành.

Nút giao quốc lộ 29 thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong

Trước đó, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết đơn vị đặt quyết tâm cao độ để hoàn thiện 12 km cuối tuyến vào khoảng ngày 10.5. Tuy nhiên, tính đến nay, một số hạng mục chưa hoàn thiện nên dự án thành phần chưa thể thông xe hoàn toàn.

"Dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đã thông 24 km đầu tuyến vào ngày 30.4. Vào ngày 18.5, dự án thông xe toàn tuyến", đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho hay.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại nút giao với quốc lộ 29 thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, công tác thi công các hạng mục còn lại đang được công nhân triển khai.

Công nhân thi công nối điện tại BOT thu phí thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong

Tại khu vực BOT thu phí vào cao tốc, công nhân đang thực hiện đấu nối dây điện với camera giám sát. Một số rào chắn vẫn chưa được lắp đặt, vật liệu được tập kết tại bãi đất trống vào nút giao. Các hộp điện ngầm vẫn chưa lắp đặt hoàn thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh tại nút giao quốc lộ 29 thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, do phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại:

Vật liệu lắp đặt rào chắn cao tốc được tập kết ở khu đất bên cạnh nút giao

Công nhân thi công dưới thời tiết oi bức

Công nhân lắp đặt rào chắn tại khu vực nút giao

Các hộp điện ngầm

Biển báo tốc độ tại dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong

