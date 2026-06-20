Công trình tiêu biểu: Kỳ tích của một công trình

30 ngày đêm góp sức làm nên kỳ tích

Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là dự án năng lượng trọng điểm quốc gia có chiều dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng. Công trình được Chính phủ xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực truyền tải điện, bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là cung ứng điện cho khu vực miền Bắc trong giai đoạn cao điểm.

Anh Bùi Quang Huy thăm, tặng quà cho thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV tại Thanh Hóa ẢNH: XUÂN TÙNG

Đầu tháng 6.2024, trước yêu cầu cấp bách phải hoàn thành dự án trước ngày 30.6.2024, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thi công công trình. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một chiến dịch đặc biệt được phát động trên toàn tuyến với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Ngay ngày 1.6.2024, T.Ư Đoàn phối hợp Tập đoàn Điện lực VN tổ chức họp trực tuyến với 9 tỉnh đoàn có dự án đi qua, thống nhất triển khai lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến, hỗ trợ vận chuyển vật tư, điều tiết giao thông và nhiều nhiệm vụ khác phục vụ thi công công trình. Từ lời hiệu triệu ấy, hàng nghìn màu áo xanh đã nhanh chóng có mặt tại các công trường, trên những triền đồi, cánh đồng, khu dân cư nằm dọc tuyến đường dây.

Nếu như các kỹ sư, công nhân ngành điện ngày đêm bám công trường với tinh thần "3 ca, 4 kíp", thì lực lượng thanh niên tình nguyện cũng bước vào một chiến dịch chưa từng có với khối lượng công việc khổng lồ. Trong 30 ngày cao điểm, 9 tỉnh đoàn đã thành lập 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tại 297 địa điểm thi công trên toàn tuyến.

Những con số thống kê cho thấy quy mô đóng góp rất lớn của tuổi trẻ. Các đội hình thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và công trình kiến trúc; phát quang 176 ha rừng sản xuất; chặt hạ 22.826 cây xanh để bảo đảm hành lang an toàn tuyến điện.

Tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, công việc diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi hiểm trở. Thanh niên leo núi, băng rừng, làm việc dưới nắng nóng gay gắt để hoàn thành nhiệm vụ. Những hình ảnh đoàn viên tình nguyện cùng người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản hay phát quang hành lang tuyến đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần cống hiến.

Đặc biệt, lực lượng thanh niên không chỉ hỗ trợ về sức người mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác dân vận. Các đội hình đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Chính sự gần gũi, chân thành của tuổi trẻ đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn tại cơ sở. Nhiều hộ dân còn chủ động đề nghị thanh niên đến hỗ trợ tháo dỡ công trình trước thời hạn bàn giao mặt bằng.

Dấu ấn của một công trình thanh niên tiêu biểu

Bên cạnh giải phóng mặt bằng, thanh niên còn tham gia nhiều công việc trực tiếp phục vụ thi công. Theo đề nghị của EVN, các tỉnh đoàn đã thành lập 96 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông, cảnh giới an toàn tại các vị trí kéo dây, giao cắt với đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Tuổi trẻ Nghệ An trên công trường thi công đường dây 500 kV mạch 3 đi qua địa bàn ẢNH: CTV

Ở những nơi địa hình phức tạp, xe cơ giới không thể tiếp cận, các đội hình "Hành quân xanh" đã trực tiếp vận chuyển vật tư, hỗ trợ dựng giàn giáo, phục vụ thi công tại các vị trí cột điện. Tại Ninh Bình, Hải Dương (cũ), Hưng Yên, hình ảnh thanh niên gùi từng kiện vật tư băng qua ruộng đồng, đường đất để đưa đến chân công trình đã trở thành dấu ấn khó quên của chiến dịch.

Không chỉ hỗ trợ thi công, nhiều tổ chức Đoàn còn triển khai các hoạt động chăm lo lực lượng công nhân và tình nguyện viên. Tại Hà Tĩnh, tuổi trẻ địa phương trao tặng hơn 1.000 két nước và hàng trăm thùng sữa cho các tổ thi công. Ở Nghệ An, hàng nghìn suất ăn, nước uống cùng những chương trình "Bữa cơm công trường" được tổ chức nhằm động viên tinh thần công nhân xa nhà. Tại Thái Bình (cũ), tuổi trẻ toàn tỉnh vận động hàng nghìn thùng nước khoáng, sữa, vitamin và nhu yếu phẩm phục vụ công trường. Những việc làm tuy nhỏ nhưng góp phần tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm chạy đua với thời gian trên công trường trọng điểm quốc gia.

Một trong những kết quả nổi bật của chiến dịch là nhiều địa phương đã hoàn thành khối lượng công việc trước thời hạn. Chỉ sau 12 ngày phát động, 4 tỉnh đoàn gồm Ninh Bình, Thái Bình (cũ), Nam Định (cũ) và Hải Dương (cũ) đã hoàn thành 100% khối lượng nhiệm vụ được giao, sớm hơn 8 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đó không chỉ là thành tích về tiến độ, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng tổ chức của các cấp bộ Đoàn.

Theo đánh giá của T.Ư Đoàn, đợt thi đua đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng dân cư tại các địa phương có dự án đi qua. Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ góp phần quan trọng thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để công trình hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quan trọng hơn, chiến dịch đã khẳng định vai trò của thanh niên trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không chỉ xuất hiện trong các phong trào tình nguyện cộng đồng, tuổi trẻ hôm nay còn trực tiếp tham gia các công trình hạ tầng chiến lược, đóng góp sức lực vào những dự án mang tầm vóc quốc gia.