'Mùa hè số' - thanh niên giúp người dân trở thành công dân số

Chỉ sau 20 ngày ra quân, đội hình "Mùa hè số" đã hỗ trợ cho hơn 200.000 người dân tiếp cận chuyển đổi số.

"Mấy ứng dụng số mà không có thanh niên, biết phải làm sao ?"

Sáng 20.6, khi thấy đoàn công tác của lãnh đạo TP.HCM đến thăm đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số" tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Cầu Kiệu, một chú lớn tuổi phấn khởi cầm điện thoại đến khoe với lãnh đạo thành phố về chữ ký số vừa được thanh niên tình nguyện hỗ trợ cài đặt.

Đội hình "Mùa hè số" giới thiệu với Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong về website số hóa Di sản văn hóa P.Cầu Kiệu ẢNH: NỮ VƯƠNG

Với nhiều người dân, mà đa phần là người lớn tuổi, từng thừa nhận rằng họ chẳng biết gì về chuyển đổi số, điện thoại chỉ biết sử dụng để gọi điện và nhắn tin, nhưng khi được các thanh niên tình nguyện trong đội hình "Mùa hè số" hướng dẫn, hỗ trợ, họ rất phấn khởi và thích thú tập tành sử dụng.

Vừa nghe hỏi về các ứng dụng số, cô Tăng Ngọc Mai (77 tuổi, ngụ đường Phan Xích Long, P.Cầu Kiệu) cười nói: "Tôi có biết gì đâu, có tuổi rồi, mấy cái ứng dụng số là chịu thua luôn". Nhưng khi được thanh niên tình nguyện hướng dẫn, cô Mai say mê ngồi nghe để về nhà thực hành thêm. "Các bạn trẻ rất nhiệt tình, hỗ trợ tôi cài đặt và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu. Mấy ứng dụng số này rất hữu ích, nhưng nếu không có các bạn thanh niên hỗ trợ cài và hướng dẫn thì chúng tôi không biết phải làm sao", cô Mai nói.

Tại P.Đức Nhuận, ông Phạm Hữu Vận, Bí thư Chi bộ KP.1, vô cùng phấn khởi khi có đội hình "Mùa hè số" của thanh niên tình nguyện về hỗ trợ. Ông nói: "Ở khu phố có nhiều đảng viên lớn tuổi nên trình độ tiếp nhận về công nghệ thông tin cũng rất hạn chế. Làm sổ tay đảng viên điện tử, nhiều người cũng gặp khó khăn nên các thanh niên đã về đây hướng dẫn rất nhiệt tình và hiệu quả".

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Thanh niên TP.HCM phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của đội hình "Mùa hè số", ông Phạm Bảo Toàn, Phó chủ tịch UBND P.Đức Nhuận, cho biết từ đầu tháng 6, đội hình đã về phường để hỗ trợ; các bạn đã hỗ trợ khoảng hơn 1.000 lượt người dân, đảng viên của phường liên quan các nội dung cài đặt và hướng dẫn cách thức sử dụng các ứng dụng, phần mềm…

"Các bạn thanh niên tình nguyện rất nhiệt tình, cho thấy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ cùng tham gia xây dựng chính quyền điện tử và giúp người dân trở thành công dân số. Không chỉ hỗ trợ tại Trung tâm dịch vụ hành chính công, các trụ sở khu phố, các bạn thanh niên còn tham gia cùng tổ công nghệ số cộng đồng của phường để đến từng nhà hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số", ông Toàn nhìn nhận.

"Mùa hè số": Số hóa các di sản văn hóa đến xây dựng "Phố hạnh phúc"

Ngoài những nhiệm vụ như phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số, truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số, hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu…, các đội hình "Mùa hè số" còn để lại những sản phẩm số cụ thể cho từng địa phương.

Trong đó, đội hình "Mùa hè số" của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã xây dựng website số hóa Di sản văn hóa P.Cầu Kiệu, tích hợp đầy đủ thông tin, hình ảnh, video và mã QR để người dân cũng như du khách có thể dễ dàng tra cứu và tìm hiểu về các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Trần Gia Nghi, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, thành viên đội hình, cho biết trong giai đoạn đầu, website tập trung giới thiệu Lăng Đức Bình Giang Quận công Võ Di Nguy, được thiết kế theo hướng mở để có thể tiếp tục cập nhật thêm nhiều di tích khác trong tương lai.

Website giới thiệu tổng quan về từng di tích và giá trị lịch sử, văn hóa; có thư viện hình ảnh và video giúp người xem trải nghiệm trực quan, sinh động; tích hợp mã QR để truy cập nhanh bằng điện thoại thông minh; hệ thống quản lý dữ liệu, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục bổ sung, cập nhật và phát triển kho tư liệu số lâu dài.

Theo Nghi, để hoàn thành công trình, các sinh viên tình nguyện đã trực tiếp khảo sát thực tế tại di tích, thu thập hình ảnh, tài liệu lịch sử, ghi nhận thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương, sau đó tiến hành thiết kế giao diện, xây dựng website, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm trước khi bàn giao.

Đội hình "Mùa hè số" hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trước khi diễn ra Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, P.Đức Nhuận đã đặt hàng bài toán "Nâng tầm Phố hạnh phúc Hồ Văn Huê", ngay lập tức đội hình sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM đã lên kế hoạch để giải quyết vấn đề này. Hồ Trần Minh Việt, thành viên của nhóm, cho biết cả nhóm đã có 2 lần đi thực địa trước để tìm hiểu về hiện trạng con phố; sau đó hoàn thiện bộ nhận diện, lên giải pháp số gồm website và mapping, cũng như lên kế hoạch truyền thông.

"Điểm đặc biệt của phố Hồ Văn Huê là đã có đa dạng dịch vụ, từ địa điểm tổ chức cưới, váy cưới, vest, trang sức, hoa, khám tiền hôn nhân... nhưng chưa có một nơi, địa chỉ nào tổng hợp thông tin để thấy được hệ sinh thái của con phố. Vì vậy tụi mình quyết định lập nên website. Còn mapping có nghĩa là nghệ thuật tương tác ánh sáng, và trong dự án này được ứng dụng để triển lãm cưới. Theo đó sẽ có một trạm tương tác ánh sáng đặt ở triển lãm để mọi người tham gia trải nghiệm, thu hút nhiều người đến hơn", Việt chia sẻ.

Đến thăm và động viên các đội hình "Mùa hè số" đang thực hiện nhiệm vụ ở hai phường Cầu Kiệu và Đức Nhuận, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, ghi nhận tinh thần nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện và những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai các đội hình "Mùa hè số" hỗ trợ cải cách hành chính, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM chúc thanh niên tình nguyện sẽ có mùa hè thật ý nghĩa, hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời cố gắng hỗ trợ người dân càng nhiều càng tốt, làm sao hỗ trợ để tỷ lệ người dân được cập nhật, cài đặt và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số nhiều nhất có thể.