'Mùa hè số' của thanh niên tình nguyện: Mang AI gõ cửa từng nhà

Sáng 31.5, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. "Mùa hè số" là điểm nhấn ấn tượng trong các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm nay của thanh niên TP.HCM.

"Điểm chạm số" đưa công nghệ tiệm cận đời sống

Anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết gần 1 năm trước, trong những ngày đầu thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ thành phố đã bước vào một mùa hè đặc biệt - "mùa hè số". Đó là sự thích ứng kết nối và đồng hành cùng thành phố trong không gian phát triển mới.

"Trong bối cảnh đó, các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên thành phố không chỉ được duy trì mà còn được mở rộng hơn về cả địa bàn, lực lượng và nguồn lực; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong định hướng, dẫn dắt thanh niên đem sức trẻ và trí tuệ của mình để nhận lãnh và giải quyết những việc mới, việc khó, việc cấp thiết của thành phố. Đồng thời khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt trước những yêu cầu mới", anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Mùa hè số” của thanh niên TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, và ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các đại biểu tham quan các trạm trải nghiệm không gian số ẢNH: NỮ VƯƠNG

Điểm mới của các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM năm nay là việc tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số". Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên tham gia chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị gắn với 3 trụ cột cốt lõi "chính quyền số, kinh tế số, xã hội số" và đồng hành nâng cao năng lực số cho người dân gắn với phong trào "Bình dân học vụ số".

Các đội hình "Mùa hè số" sẽ tập trung đồng hành cùng địa phương hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số; truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số; đồng hành cùng hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số; đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến gần với người dân; hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu.

Ngay trong lễ ra quân, hoạt động đầu tiên của "Mùa hè số" đã được triển khai, đó là ngày hội của những "Điểm chạm số" với mục tiêu đưa công nghệ tiệm cận đời sống. Ngày hội mang đến nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số" thông qua 5 trạm trải nghiệm không gian số, bao gồm: công dân số, đảng viên số, kinh tế số và hộ kinh doanh, kỹ năng số cơ bản, chữ ký số.

Với 479 đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số", các bạn sẽ phủ khắp 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM, mang công nghệ gõ cửa từng nhà, thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số toàn diện trên địa bàn.

"Mùa hè số góp phần khẳng định thanh niên thành phố không chỉ là lực lượng tham gia phong trào, mà còn là lực lượng tiên phong dẫn dắt những phương thức tình nguyện mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới", anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Khi thanh niên tình nguyện mở không gian số

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết đây là đợt xuất quân tình nguyện đầu tiên sau dấu mốc chuyển đổi mô hình hành chính. Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, hành động của thanh niên tình nguyện hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiên phong và sức sáng tạo của tuổi trẻ; thanh niên thành phố đã và đang sẵn sàng đồng hành cùng các cấp chính quyền thích ứng với yêu cầu mới, chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Ông Đặng Minh Thông đánh giá cao các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm nay đã bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố và của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…, các đội hình tình nguyện đã từng bước tham gia sâu hơn vào những nhiệm vụ mới như hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số; tiên phong tham gia giải quyết những việc khó, những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thành phố.

"Tôi đặc biệt hoan nghênh việc triển khai đội hình "Mùa hè số" rất sát với tinh thần Nghị quyết 09 và định hướng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Thanh niên bây giờ không chỉ là xây cầu, dựng nhà mà còn mở không gian số, nâng cao năng lực số cho người dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ, thích ứng với nền hành chính số, kinh tế số và xã hội số", ông Thông nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết thành phố đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với rất nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

"Thành phố cần sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến của thanh niên vì sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Tôi mong rằng mỗi thanh niên tình nguyện hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đến với nhân dân bằng sự chân thành, trách nhiệm, tinh thần phục vụ tận tụy. Trong mỗi công trình, phần việc, mỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, các bạn không chỉ mang đến sức trẻ, sự nhiệt huyết mà còn lan tỏa tri thức, tinh thần sáng tạo, văn hóa ứng xử đẹp, tinh thần nhân ái và trách nhiệm công dân của thanh niên TP.HCM", ông Thông nhắn gửi.

Thanh niên tình nguyện sẵn sàng bắt đầu một mùa hè ý nghĩa ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026 của TP.HCM sẽ triển khai 18 chỉ tiêu trọng tâm cùng nhiều công trình phần việc thiết thực.

Nhắn gửi đến thanh niên tình nguyện trước giờ xuất quân, anh Ngô Minh Hải chia sẻ: "Tham gia tình nguyện không phải để phong trào cho đông mà phải làm việc thật, sản phẩm thật, hiệu quả thật để người dân cảm nhận được khí thế và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố. Các công trình sau chiến dịch phải để lại giá trị cụ thể cho cộng đồng; mỗi khi các đội hình rời khỏi địa bàn phải để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân".

Với tinh thần ra quân đến đâu có sản phẩm đến đó, việc nào đã xác lập phải triển khai ngay, sau lễ ra quân, thanh niên tình nguyện TP.HCM đã bắt tay thực hiện những công trình, phần việc thiết thực trên các địa bàn, như: tổ chức Ngày hội "Điểm chạm số" năm 2026; triển khai các đội hình "Mùa hè số", hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số; thực hiện các phần việc của từng chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè; tổ chức hoạt động khai mạc hè, chăm lo thiếu nhi, trao tặng công trình an sinh hỗ trợ người dân và xây dựng các không gian xanh, tuyến hẻm văn minh…