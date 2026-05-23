Hà Tĩnh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Hôm nay 23.5, tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bản Giàng II (xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 ẢNH: TÂN KỲ

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".

Tại chương trình, ban tổ chức đã huy động và trao tặng các nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho địa phương cùng người dân, gồm: đường điện thắp sáng vùng biên trị giá 50 triệu đồng, 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế thanh niên tại các xã biên giới, 50 suất quà cho các hộ dân và học sinh dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn…

Tặng quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TÂN KỲ

Ngay sau lễ khởi động đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực như: khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; triển khai "Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số" hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng I-Hà Tĩnh; trao tặng công trình thanh niên "Đường cờ vùng biên"; tổ chức thay bóng đèn tiết kiệm điện, sửa chữa điện miễn phí cho các hộ dân; trao tặng bình lọc nước thông minh; tổ chức lớp dạy bơi, học bơi miễn phí; chương trình "Em học hát ví dặm cùng nghệ nhân"; triển khai lớp học tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.

Tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh ẢNH: TÂN KỲ

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, từ ngày 23 - 31.5, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai hơn 250 hoạt động cấp tỉnh và cấp cơ sở trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.