Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hà Tĩnh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Phạm Đức
Phạm Đức
23/05/2026 17:19 GMT+7

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 của tuổi trẻ Hà Tĩnh chính thức khởi động với loạt công trình an sinh xã hội ý nghĩa dành cho vùng biên giới.

Hôm nay 23.5, tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bản Giàng II (xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Gần 500 triệu đồng hướng về đồng bào dân tộc Chứt ngày ra quân tình nguyện hè - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

ẢNH: TÂN KỲ

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".

Tại chương trình, ban tổ chức đã huy động và trao tặng các nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho địa phương cùng người dân, gồm: đường điện thắp sáng vùng biên trị giá 50 triệu đồng, 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế thanh niên tại các xã biên giới, 50 suất quà cho các hộ dân và học sinh dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn…

Gần 500 triệu đồng hướng về đồng bào dân tộc Chứt ngày ra quân tình nguyện hè - Ảnh 2.

Tặng quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: TÂN KỲ

Ngay sau lễ khởi động đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực như: khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; triển khai "Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số" hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng I-Hà Tĩnh; trao tặng công trình thanh niên "Đường cờ vùng biên"; tổ chức thay bóng đèn tiết kiệm điện, sửa chữa điện miễn phí cho các hộ dân; trao tặng bình lọc nước thông minh; tổ chức lớp dạy bơi, học bơi miễn phí; chương trình "Em học hát ví dặm cùng nghệ nhân"; triển khai lớp học tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.

Gần 500 triệu đồng hướng về đồng bào dân tộc Chứt ngày ra quân tình nguyện hè - Ảnh 3.

Tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh

ẢNH: TÂN KỲ

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, từ ngày 23 - 31.5, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai hơn 250 hoạt động cấp tỉnh và cấp cơ sở trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tin liên quan

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè mang sức trẻ, nghĩa tình đến vùng biên An Giang

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè mang sức trẻ, nghĩa tình đến vùng biên An Giang

Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai tại địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Tháng Hành Động Vì Trẻ Em thanh niên tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận