Khởi công sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế tại Hà Tĩnh

Tham dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành của địa phương. Dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía tây nam H.Thạch Hà – sân golf Silk Path Hà Tĩnh” được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 3.12.2025.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 180 ha tại xã Thạch Xuân, gồm sân golf 36 hố cùng hệ thống công trình quản lý, vận hành, lưu trú và các hạng mục dịch vụ phục vụ du khách. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.798,56 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 270 tỉ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8.2028.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút, động thổ khởi công dự án sân golf Silk Path Hà Tĩnh. ẢNH: BTC

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư động thổ khởi công dự án. ẢNH: BTC

Dự án golf có ý nghĩa quan trọng của Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đánh giá đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần nâng tầm hạ tầng du lịch chất lượng cao của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời chú trọng áp dụng các giải pháp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Theo ông Trần Báu Hà, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục hành chính để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Trong khi đó, bà Bùi Tú Phương, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh, cho biết với lợi thế về thương hiệu, hệ sinh thái du lịch và năng lực vận hành của Silk Path, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành du lịch - dịch vụ Hà Tĩnh, đồng thời đưa địa phương trở thành điểm đến mới của du lịch golf Việt Nam.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: BTC

Việc đầu tư sân golf 36 hố quy mô lớn cũng được kỳ vọng mở ra thêm động lực phát triển cho lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hà Tĩnh, thu hút dòng khách có khả năng chi tiêu cao, đặc biệt là khách quốc tế yêu thích mô hình nghỉ dưỡng kết hợp thể thao.

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ cung cấp dịch vụ golf và lưu trú mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương, tạo việc làm cho lao động bản địa, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỉ trọng dịch vụ.

Nhân dịp này, Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh cũng trao tặng Quỹ Vì người nghèo cho hai xã Toàn Lưu và Thạch Xuân, mỗi địa phương 200 triệu đồng.