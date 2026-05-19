Lịch thi đấu bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền: Chờ Thanh Thúy bùng nổ

Quỳnh Anh

19/05/2026 08:42 GMT+7

Người hâm mộ CLB VTV Bình Điền Long An kỳ vọng ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng ở bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 khi chạm trán với đối thủ mạnh Hà Nội Tasco Auto.

Hấp dẫn bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền

Vòng đấu bảng của Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 đã khép lại, qua đó xác định được 2 cặp đấu ở bán kết là CLB Giang Tô (nhất bảng A) gặp CLB LPBank Ninh Bình (nhì bảng B) và CLB Hà Nội Tasco Auto (nhất bảng B) gặp CLB VTV Bình Điền Long An (nhì bảng A).

CLB Giang Tô (áo xanh) được đánh giá nhỉnh hơn LP Bank Ninh Bình ở bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

Nguyễn Thị Uyên được kỳ vọng cùng CLB LP Bank Ninh Bình chơi hay ở bán kết trước CLB Giang Tô

Trận bán kết 1 diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (20.5) là cuộc chạm trán giữa CLB Giang Tô với CLB LPBank Ninh Bình. Sở hữu dàn tay đập có thể hình cao to, khả năng chuyên môn nổi bật, trong đó có những gương mặt sáng giá như Wan Ziyue, Zhou Yetong, CLB Giang Tô được đánh giá cao hơn hẳn so với CLB LP Bank Ninh Bình. Tuy nhiên sau khi lách cửa hẹp, đoạt tấm vé cuối vào bán kết, CLB LP Bank Ninh Bình với bộ ba Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Thúy, Kuttika hứa hẹn có trận đấu hay, tạo bất ngờ cho đối thủ.

Trần Thị Thanh Thúy (trái) hứa hẹn bùng nổ khi cùng CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán Hà Nội Tasco Auto ở bán kết

Trận bán kết còn lại diễn ra lúc 20 giờ ngày 21.5 giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với CLB VTV Bình Điền Long An rất đáng xem. Về lực lượng, đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội đồng đều hơn khi có dàn nội binh nổi bật như Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Xuân. Trong khi đó CLB VTV Bình Điền Long An dồn hy vọng vào ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ ấn tượng. Đối chuyền Trà My, ngoại binh người Cuba Ortiz cũng chơi ngày càng hay giúp CLB VTV Bình Điền Long An gia tăng sức mạnh. Đội VTV Bình Điền Long An còn được "tiếp lửa" từ khán đài với lực lượng cổ động viên hùng hậu. Hai đội vì thế hứa hẹn cống hiến trận đấu nảy lửa, hấp dẫn.

Lê Thanh Thúy cùng Hà Nội Tasco Auto sẵn sàng chinh phục đối thủ ở bán kết là CLB VTV Bình Điền Long An

Các trận đấu vòng bán kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 được trực tiếp trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports.


