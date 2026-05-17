CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết sau chiến thắng ngoạn mục

'Nghẹt thở' với chiến thắng của CLB VTV Bình Điền Long An

Tối nay (17.5) tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh diễn ra trận đấu kịch tính tại bảng A giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền giữa CLB VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin.

CLB Binh chủng Thông tin nhiều lần dẫn điểm nhưng để thua đáng tiếc trước VTV Bình Điền Long An ẢNH: DUY ANH

Tính chất quan trọng của trận đấu khi đội nào thắng sẽ đoạt vé vào bán kết khiến cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Sự xuất sắc của tay đập trẻ Phạm Phương Quỳnh bên cạnh Nguyệt Anh giúp đội Binh chủng Thông tin hiệu quả trong tấn công, giành chiến thắng 25/20 ở ván đầu. Đây cũng là ván đấu đội chủ giải VTV Bình Điền Long An có phần bị áp lực tâm lý nặng nề, chơi thiếu hiệu quả.

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội có trận đấu đầy nỗ lực trước Binh chủng Thông tin ẢNH: DUY ANH

Các cô gái Thông tin tiếp tục chơi hay ở ván 2, liên tiếp dẫn điểm trước VTV Bình Điền Long An. Thế nhưng đối chuyền Trà My của đội VTV Bình Điền Long An tỏa sáng kịp lúc giúp đội mình tạo mạch ghi điểm liên tiếp, vươn lên giành chiến thắng 25/22 đầy bất ngờ, qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

Niềm vui của Trần Thị Thanh Thúy khi giúp CLB VTV Bình Điền Long An đánh bại Binh chủng Thông tin, đoạt vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Kịch bản của ván 2 lại diễn ra ở ván 3 khi các cầu thủ đội Binh chủng Thông tin đào sâu được cách biệt 3 điểm (15/12) nhưng không giữ được ưu thế, để Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thắng ngược 25/20. Bên cạnh Thanh Thúy, Trà My thì ngoại binh người Cuba Regla Martinez Ortiz cũng có những khoảnh khắc bùng nổ góp phần mang về chiến thắng cho CLB VTV Bình Điền Long An.

Tinh thần lên cao sau những chuỗi lên điểm ngoạn mục giúp các cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An chơi bùng nổ ở ván 4, qua đó giành chiến thắng với điểm số 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1. Chiến thắng này cũng giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết tại bảng A, cùng với CLB Giang Tô (Trung Quốc).

CLB Hà Nội Tasco Auto đánh bại cả 2 đội quốc tế là Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc), đoạt vé vào bán kết ẢNH: DUY ANH

Tại bảng B, CLB Hà Nội Tasco Au dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tạo dấu ấn với thắng lợi 3-0 (25/21, 25/23, 25/18) trước CLB Suwon (Hàn Quốc). Kết quả này cũng đưa CLB Hà Nội Tasco Auto vào vòng bán kết sau 2 trận toàn thắng. Như vậy hiện đã xác định được 3/4 đội vào vòng bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 là CLB Giang Tô, CLB VTV Bình Điền Long An (bảng A), CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B). Tấm vé còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày mai.