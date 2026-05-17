Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết sau chiến thắng ngoạn mục

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/05/2026 22:40 GMT+7

Liên tiếp bị đội Binh chủng Thông tin dẫn điểm nhưng CLB VTV Bình Điền Long An lật ngược tình thế, đoạt vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026.

'Nghẹt thở' với chiến thắng của CLB VTV Bình Điền Long An

Tối nay (17.5) tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh diễn ra trận đấu kịch tính tại bảng A giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền giữa CLB VTV Bình Điền Long An với Binh chủng Thông tin.

CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết sau chiến thắng ngoạn mục- Ảnh 1.

CLB Binh chủng Thông tin nhiều lần dẫn điểm nhưng để thua đáng tiếc trước VTV Bình Điền Long An

ẢNH: DUY ANH

Tính chất quan trọng của trận đấu khi đội nào thắng sẽ đoạt vé vào bán kết khiến cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Sự xuất sắc của tay đập trẻ Phạm Phương Quỳnh bên cạnh Nguyệt Anh giúp đội Binh chủng Thông tin hiệu quả trong tấn công, giành chiến thắng 25/20 ở ván đầu. Đây cũng là ván đấu đội chủ giải VTV Bình Điền Long An có phần bị áp lực tâm lý nặng nề, chơi thiếu hiệu quả.

CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết sau chiến thắng ngoạn mục- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội có trận đấu đầy nỗ lực trước Binh chủng Thông tin

ẢNH: DUY ANH

Các cô gái Thông tin tiếp tục chơi hay ở ván 2, liên tiếp dẫn điểm trước VTV Bình Điền Long An. Thế nhưng đối chuyền Trà My của đội VTV Bình Điền Long An tỏa sáng kịp lúc giúp đội mình tạo mạch ghi điểm liên tiếp, vươn lên giành chiến thắng 25/22 đầy bất ngờ, qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết sau chiến thắng ngoạn mục- Ảnh 3.

Niềm vui của Trần Thị Thanh Thúy khi giúp CLB VTV Bình Điền Long An đánh bại Binh chủng Thông tin, đoạt vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

ẢNH: DUY ANH

Kịch bản của ván 2 lại diễn ra ở ván 3 khi các cầu thủ đội Binh chủng Thông tin đào sâu được cách biệt 3 điểm (15/12) nhưng không giữ được ưu thế, để Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thắng ngược 25/20. Bên cạnh Thanh Thúy, Trà My thì ngoại binh người Cuba Regla Martinez Ortiz cũng có những khoảnh khắc bùng nổ góp phần mang về chiến thắng cho CLB VTV Bình Điền Long An.

Tinh thần lên cao sau những chuỗi lên điểm ngoạn mục giúp các cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An chơi bùng nổ ở ván 4, qua đó giành chiến thắng với điểm số 25/19, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1. Chiến thắng này cũng giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết tại bảng A, cùng với CLB Giang Tô (Trung Quốc).

CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết sau chiến thắng ngoạn mục- Ảnh 4.

CLB Hà Nội Tasco Auto đánh bại cả 2 đội quốc tế là Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc), đoạt vé vào bán kết

ẢNH: DUY ANH

Tại bảng B, CLB Hà Nội Tasco Au dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tạo dấu ấn với thắng lợi 3-0 (25/21, 25/23, 25/18) trước CLB Suwon (Hàn Quốc). Kết quả này cũng đưa CLB Hà Nội Tasco Auto vào vòng bán kết sau 2 trận toàn thắng. Như vậy hiện đã xác định được 3/4 đội vào vòng bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 là CLB Giang Tô, CLB VTV  Bình Điền Long An (bảng A), CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B). Tấm vé còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày mai. 

Tin liên quan

Link xem trực tiếp Cúp VTV9 - Bình Điền: Sao trẻ Quỳnh Hương đọ tài Thanh Thúy

Link xem trực tiếp Cúp VTV9 - Bình Điền: Sao trẻ Quỳnh Hương đọ tài Thanh Thúy

Tâm điểm ngày thi đấu hôm nay ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 là cuộc chạm trán giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Binh chủng Thông tin nhằm tranh vé bán kết.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền mới nhất hôm nay

Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

Khám phá thêm chủ đề

CLB VTV Bình Điền Long An giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền CLB Binh chủng thông tin CLB VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận