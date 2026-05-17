Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền mới nhất hôm nay

Cạnh tranh quyết liệt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Ở bảng A của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026, CLB Giang Tô (Trung Quốc) khẳng định sức mạnh của đội từng 2 lần vô địch và là đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc.

CLB Giang Tô (áo xanh) chiếm giữ ngôi đầu bảng A cùng tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Sau 2 trận toàn thắng với cùng tỷ số 3-1 lần lượt trước CLB VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, CLB Giang Tô đạt điểm số tuyệt đối 6 điểm, xếp nhất bảng A. Tấm vé vào bán kết cũng đã trong tay thầy trò HLV Shi Hairong. Đội bóng từ Trung Quốc cũng gần như xếp nhất bảng bởi chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn, đã thua 2 trận là Ngân hàng Công thương ở lượt trận cuối.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tranh tấm vé bán kết còn lại của bảng A với đội Binh chủng Thông tin ẢNH: DUY ANH

Cuộc cạnh tranh vị trí thứ 2 cùng tấm vé còn lại của bảng A vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hết sức gay cấn. Hiện CLB Binh chủng Thông tin và CLB VTV Bình Điền Long An có cùng 3 điểm (1 trận thắng), cùng số ván thắng/thua (4/3). Với điểm thắng/thua cao hơn (15 so với 9), đội Binh chủng Thông tin xếp nhì còn VTV Bình Điền Long An xếp hạng ba. Vì thế cuộc chạm trán giữa 2 đội vào lúc 20 giờ hôm nay sẽ chốt hạ tấm vé vào bán kết.

Nguyễn Khánh Đang cùng CLB Hà Nội Tasco Auto dẫn đầu bảng B ẢNH: DUY ANH

Cục diện bất ngờ thú vị ở bảng B khi 2 đội trong nước là Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình chia nhau vị trí nhất, nhì trên bảng xếp hạng. Hà Nội Tasco Auto đánh bại Gunma Green Wings (Nhật Bản) với tỷ số 3-0 trong khi LP Bank Ninh Bình vượt qua Suwon (Hàn Quốc) 3-1. Có cùng 3 điểm nhưng hiệu số ván thắng/thua tốt hơn nên Hà Nội Taco Auto dẫn đầu bảng B còn LP Bank Ninh Bình xếp hạng nhì. Xếp hạng 3, 4 lần lượt là CLB Suwon (0 điểm), CLB Gunma Green Wings (0 điểm). CLB Hà Nội Tasco Auto sẽ đối đầu CLB Suwon lúc 17 giờ hôm nay. Nếu có được chiến thắng, tấm vé vào bán kết xem như trong tay thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.



Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 hôm nay:

Bảng A:

Hạng Đội Trận Điểm 1 Giang Tô 2 6 2 Binh chủng Thông tin 2 3 3 VTV Bình Điền Long An 2 3 4 Ngân hàng Công thương 2 0

Bảng B:

Hạng Đội Trận Điểm 1 Hà Nội Tasco Auto 1 3 2 LP Bank Ninh Bình 1 3 3 Suwon 1 0 4 Gunma Green Wings 1 0



