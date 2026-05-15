Thanh Thúy bùng cháy, CLB VTV Bình Điền Long An vẫn bị CLB Giang Tô đánh bại

Hoàng Quỳnh
15/05/2026 23:49 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy thể hiện đẳng cấp nhưng không thể giúp CLB VTV Bình Điền Long An làm nên bất ngờ trước CLB Giang Tô (Trung Quốc) mạnh hơn.

CLB VTV Bình Điền Long An không thể tạo bất ngờ

Khuya 15.5, người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh cổ vũ cho trận đấu khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Giang Tô (Trung Quốc).

Trần Thị Thanh Thúy (trái) không thể giúp CLB VTV Bình Điền Long An làm nên chuyện trước CLB Giang Tô (Trung Quốc)

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân đội hình mạnh nhất gồm ngoại binh người Cuba Regla Martinez Ortiz cùng Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh. Trong khi đó đội đương kim á quân giải bóng chuyền Trung Quốc cũng sử dụng dàn cầu thủ có thể hình vượt trội và đồng đều.

Ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy nhiều lần ghi điểm cho CLB VTV Bình Điền Long An bằng những pha đập bóng uy lực. Tuy nhiên khả năng phòng thủ, bắt bước một không tốt của đại diện Việt Nam bị CLB Giang Tô khai thác. Nhờ đó đội bóng đến từ Trung Quốc giành chiến thắng 25/21 ở ván 1.

Trần Thị Thanh Thúy có nhiều pha tấn công hiệu quả trong trận đấu với CLB Giang Tô

Ở ván 2, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục duy trì được trạng thái thi đấu sung mãn. Người hâm mộ nhiều lần vỡ hòa niềm vui khi chứng kiến Thanh Thúy ghi bàn ở nhiều vị trí, trong đó có những cú "nã đại bác" từ sau vạch 3 m. Nhờ đó CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng với điểm số 25/17, cân bằng tỷ số 1-1.

Các cô gái CLB Giang Tô trở lại mạnh mẽ ở ván 3 và giành chiến thắng cách biệt 25/15, vượt dẫn 2-1 trước CLB VTV Bình Điền Long An. Thể lực của Trần Thị Thanh Thúy cùng một số cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An suy giảm nên để thua tiếp trong ván 4 và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước CLB Giang Tô.

Đông đảo người hâm mộ đến nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh xem cuộc đối đầu hấp dẫn giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Giang Tô

Ở trận mở màn bảng B trước đó, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xuất sắc đánh bại CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) với tỷ số 3-0 (25/20, 25/17, 25/22), qua đó chiếm giữ ngôi nhất bảng.

CLB Hà Nội Tasco Auto thắng ấn tượng trước CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản)

Ngày mai (16.5) diễn ra lượt trận thứ hai của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 với 3 cặp đấu: CLB Suwon (Hàn Quốc) gặp CLB LP Bank Ninh Bình (bảng B, 14 giờ), CLB Giang Tô (Trung Quốc) gặp CLB Binh chủng Thông tin (bảng A, 17 giờ), CLB VTV Bình Điền Long An gặp CLB Ngân hàng Công thương (bảng A, 20 giờ).




Lộ diện 14 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Cúp bóng chuyền châu Á

Cục TDTT Việt Nam vừa quyết định triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 14 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) 2026.

