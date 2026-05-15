CLB Binh chủng Thông tin thắng trận mở màn giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền

CLB Binh chủng Thông tin khởi đầu suôn sẻ

Hôm nay (15.5), giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh với trận mở màn tại bảng A giữa CLB Binh chủng Thông tin với CLB Ngân hàng Công thương.

Phạm Thi Nguyệt Anh tỏa sáng trong chiến thắng của đội Binh chủng Thông tin trước đội Ngân hàng Công thương ẢNH: DUY ANH

Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hồi tháng trước tại Hà Nội, CLB Binh chủng Thông tin bất ngờ thất thủ 0-3 trước CLB Ngân hàng Công thương. Tái đấu lần này, các cô gái áo lính xuất sắc "đòi nợ" thành công.

Đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội Binh chủng Thông tin tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Trong đó chìa khóa mang đến thành công cho CLB Binh chủng Thông tin là phong độ ấn tượng của Phạm Thị Nguyệt Anh. Đối chuyền mang áo số 7 này thể hiện khả năng tấn công đầy hiệu quả, qua đó giúp tinh thần các đồng đội lên cao. Nhờ đó CLB Binh chủng Thông tin giành chiến thắng dễ dàng ở 2 ván đầu với điểm số lần lượt là 21/18, 21/12.

Niềm vui của các cô gái đội Binh chủng Thông tin khi giành chiến thắng ở trận ra quân giải bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: DUY ANH

Các VĐV đội Ngân hàng Công thương thi đấu nỗ lực và hiệu quả hơn ở ván 3, liên tục dẫn điểm trước Binh chủng Thông tin. Tuy nhiên khả năng tận dụng cơ hội và thiếu ổn định trong vận hành lối chơi khiến đội bóng này thua ngược 22/25 và nhận thất bại chung cuộc 0-3.

Bên cạnh Phạm Thị Nguyệt Anh, tài năng trẻ Phạm Quỳnh Hương cũng chơi khá hay trên hàng tấn công đội Binh chủng Thông tin. Khả năng phòng thủ, chắn bóng của CLB Binh chủng Thông tin hiệu quả trước đội Ngân hàng Công thương. Nhờ đó thầy trò HLV Phạm Văn Long xứng đáng khi giành trọn 3 điểm.

Đội Ngân hàng Công thương không lặp lại chiến thắng trước đội Binh chủng Thông tin như ở vòng 1 giải vô địch quốc gia ẢNH: DUY ANH

Màn thể hiện của các cô gái đội Binh chủng Thông tin hứa hẹn tạo nên cuộc đua tranh 2 tấm vé nhất, nhì bảng A rất hấp dẫn. Lúc 20 giờ sẽ diễn ra trận đấu còn lại ở bảng A cũng là trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 với cuộc chạm trán giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Giang Tô (Trung Quốc).



