Cựu sao bóng chuyền Ngọc Hoa, Kim Huệ bùng cháy tại giải pickleball Bình Điền Open 2026

Giải pickleball Bình Điền Open 2026 được tổ chức nhằm chào mừng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền khởi tranh ngày mai (15.5) tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Đáng chú ý có sự góp mặt tham gia tranh tài của các cựu sao bóng chuyền Việt Nam như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Đinh Hồng Hằng...

Nguyễn Thị Ngọc Hoa (phải) tranh tài ở giải pickleball Bình Điền Open 2026 ẢNH: DUY ANH

Tranh tài sôi nổi giải pickleball Bình Điền Open 2026 tại Tây Ninh ẢNH: DUY ANH

Chơi pickleball để "xả stress", giao lưu kết nối là mục tiêu hàng đầu của những tay đập nổi danh một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ. Tại giải pickleball Bình Điền Open, Ngọc Hoa, Kim Huệ cho thấy bộ kỹ năng khá ổn khi làm quen với môn thể thao "thời thượng". Do chạm trán với các đối thủ mạnh nên cả 2 không thể tiến sâu tại giải nhưng cũng để lại nhiều pha bóng hay.

Phạm Thị Kim Huệ với pha xử lý khéo léo khi tranh tài nội dung đôi nam nữ giải pickleball Bình Điền Open 2026 ẢNH: DUY ANH

Các VĐV xuất sắc ở hạng mục đôi nam trên bục nhận thưởng giải pickleball Bình Điền Open 2026 ẢNH: DUY ANH

Giải pickleball Bình Điền Open 2026 thu hút hơn 50 tay vợt đại diện các đội bóng tham dự giải, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở VH-TT-DL Tây Ninh, các đơn vị truyền thông, đối tác BTC... Ngày mai, CLB VTV Bình Điền Long An do HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt sẽ thi đấu trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026, chạm trán CLB Giang Tô (Trung Quốc).



