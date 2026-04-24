Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Quỳnh Anh
24/04/2026 22:08 GMT+7

Trong vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền, FPT Play giúp người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn ở Pickleball World Cup 2026 diễn ra vào tháng 8 tại Đà Nẵng.

Hấp dẫn Pickleball World Cup 2026

Người hâm mộ pickleball Việt Nam đón tin vui khi Pickleball World Cup lần đầu được tổ chức ở châu Á và Đà Nẵng sẽ là đơn vị đăng cai. Theo đó, giải diễn ra từ ngày 30.8 đến 6.9 tại Cung thể thao Tiên Sơn và các cụm sân trung tâm.

Người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Tay vợt hàng đầu Việt Nam Trương Vinh Hiển được kỳ vọng tỏa sáng ở các giải pickleball quốc tế trong thời gian tới, nhiều khả năng anh cũng góp mặt ở Pickleball World Cup 2026

ẢNH: FBNV

Pickleball World Cup 2026 dự kiến thu hút hơn 4.000 tay vợt đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu có 2 hạng mục gồm quốc gia và cá nhân. Trong đó, hạng mục quốc gia sẽ gồm 5 nội dung thi đấu: Open, Kids, Junior, Senior, Master. Hạng mục cá nhân sẽ đăng ký theo độ tuổi và trình DUPR (hệ thống xếp hạng trình độ pickleball uy tín và phổ biến hàng đầu thế giới hiện nay).

Tại Pickleball World Cup 2026, FPT Play là đơn vị đồng tổ chức cùng Công ty TNHH Liên kết America & Asia và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng. Từ đó giúp người hâm mộ Việt Nam thưởng thức trọn vẹn các trận đấu. Bên cạnh đó còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại đến khán giả trong và ngoài nước, qua đó nâng cao giá trị của sự kiện cả về thể thao lẫn du lịch.

Người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

FPT Play đóng vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền Pickleball World Cup 2026

ẢNH: FPT PLAY

Song song với Pickleball World Cup, FPT Play cũng chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp và độc quyền PPA Tour Asia 2026, chuỗi giải đấu thuộc hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Nhờ đó người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của các tay vợt hàng đầu tại chuỗi giải đấu diễn ra trên khắp châu Á.


Khám phá thêm chủ đề

Pickleball World Cup Người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn Pickleball World Cup 2026 pickleball Việt Nam FPT Play
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận