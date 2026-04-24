Người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Hấp dẫn Pickleball World Cup 2026

Người hâm mộ pickleball Việt Nam đón tin vui khi Pickleball World Cup lần đầu được tổ chức ở châu Á và Đà Nẵng sẽ là đơn vị đăng cai. Theo đó, giải diễn ra từ ngày 30.8 đến 6.9 tại Cung thể thao Tiên Sơn và các cụm sân trung tâm.

Tay vợt hàng đầu Việt Nam Trương Vinh Hiển được kỳ vọng tỏa sáng ở các giải pickleball quốc tế trong thời gian tới, nhiều khả năng anh cũng góp mặt ở Pickleball World Cup 2026 ẢNH: FBNV

Pickleball World Cup 2026 dự kiến thu hút hơn 4.000 tay vợt đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu có 2 hạng mục gồm quốc gia và cá nhân. Trong đó, hạng mục quốc gia sẽ gồm 5 nội dung thi đấu: Open, Kids, Junior, Senior, Master. Hạng mục cá nhân sẽ đăng ký theo độ tuổi và trình DUPR (hệ thống xếp hạng trình độ pickleball uy tín và phổ biến hàng đầu thế giới hiện nay).

Tại Pickleball World Cup 2026, FPT Play là đơn vị đồng tổ chức cùng Công ty TNHH Liên kết America & Asia và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng. Từ đó giúp người hâm mộ Việt Nam thưởng thức trọn vẹn các trận đấu. Bên cạnh đó còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại đến khán giả trong và ngoài nước, qua đó nâng cao giá trị của sự kiện cả về thể thao lẫn du lịch.

FPT Play đóng vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền Pickleball World Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Song song với Pickleball World Cup, FPT Play cũng chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp và độc quyền PPA Tour Asia 2026, chuỗi giải đấu thuộc hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Nhờ đó người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của các tay vợt hàng đầu tại chuỗi giải đấu diễn ra trên khắp châu Á.



