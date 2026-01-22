Người hâm mộ võ thuật MMA tại Việt Nam nhận tin vui từ UFC và FPT Play

Hôm nay (22.1), UFC cùng FPT Play công bố thỏa thuận hợp tác nhiều năm, trong đó FPT Play nắm giữ quyền phát sóng độc quyền các sự kiện UFC tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1.1.2026. Gần nhất là sự kiện UFC® 324: GAETHJE vs. PIMBLETT 2 diễn ra vào ngày 25.1 tới.

Người hâm mộ MMA tại Việt Nam được xem các sự kiện hấp dẫn của UFC trên FPT Play ẢNH: FPT PLAY

Được biết, bên cạnh các sự kiện trực tiếp, FPT Play sẽ giới thiệu loạt chương trình độc quyền như UFC Countdown, UFC Connected và ROAD TO UFC – giải đấu mang đến cơ hội cho các tài năng MMA triển vọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thẳng tiến đến UFC.

“Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi mở ra một kỷ nguyên mới của UFC tại Việt Nam” ông Kevin Chang, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc khu vực châu Á của UFC chia sẻ. Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play cho biết: “Việc hợp tác cùng UFC là bước tiến quan trọng, giúp người dùng FPT Play nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung không bỏ lỡ và có thể thưởng thức trực tiếp các sự kiện võ thuật hấp dẫn nhất thế giới ngay tại Việt Nam”.

UFC cùng FPT Play hợp tác giúp người hâm mộ thưởng thức trực tiếp các sự kiện võ thuật hấp dẫn nhất thế giới ngay tại Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

Các sự kiện UFC sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp. Sở hữu tài khoản FPT Play, người dùng có thể dễ dàng thưởng thức UFC trên 3 - 5 thiết bị song song, cùng thời điểm, bao gồm Smart TV, Smart Mobile, FPT Play Box và website http://fptplay.vn.