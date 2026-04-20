Đôi nữ Báo Thanh Niên đoạt HCĐ giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam

Giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 được tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950 - 21.4.2026), hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa của giới báo chí, đồng thời là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên trên cả nước có một giải pickleball dành cho những người làm báo đang công tác tại các cấp Hội nhà báo, các cơ quan báo chí tại TP.HCM và các địa phương. Sân chơi thu hút hơn khoảng 300 VĐV tranh tài, là đại diện của các hội nhà báo địa phương và các cơ quan báo chí (bao gồm các cơ quan báo chí của TP.HCM, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn TP.HCM).

Đôi Đoan Điệu/Phan Thương của Báo Thanh Niên thi đấu đầy nỗ lực, đoạt HCĐ nội dung đôi nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, giải đấu diễn ra tại cụm sân Tana Sport (TP.HCM) từ sáng ngày 19.4 với 4 nội dung: đôi lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ và MLP (thi đấu theo thể thức đồng đội). Trong đó, nội dung MLP được xem là điểm thú vị của giải đấu, đòi hỏi mỗi đội phải có lực lượng đồng đều và có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng.

Báo Thanh Niên là một trong những đơn vị tham dự giải đấu với lực lượng đông đảo nhất, 15 VĐV tranh tài ở tất cả các nội dung. Trong đó, những tay vợt như Nguyễn Thị Đoan Diệu, Nguyễn Đức Thông thuộc Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ đã vượt đường xa để đến TP.HCM để thi đấu vì màu cờ sắc áo, thỏa niềm đam mê.

3 cặp VĐV giành vị trí cao nhất ở nội dung đôi nữ ẢNH: TIỂU BẢO

Cặp Đoan Diệu và Phan Thương của Báo Thanh Niên đã thi đấu đầy nỗ lực để giành HCĐ chung cuộc nội dung đôi nữ. Bên cạnh đó, cặp Đoan Diệu/Phan Thương còn để lại ấn tượng đậm nét tại nội dung đồng đội MLP, khi có trận đấu mãn nhãn và nghẹt thở với hai VĐV vô địch đôi nữ.

Tại nội dung đồng đội MLP, hai VĐV nữ Đoan Điệu, Phan Thương cùng hai tay vợt nam Đậu Hoàng Quỳnh, Nguyễn Độc Lập chơi cố gắng và vào đến trận tứ kết.

Cặp Hoàng Quỳnh/Độc Lập của Báo Thanh Niên gây tiếc nuối khi dừng chân ở vòng tứ kết nội dung đôi nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau một ngày tranh tài hấp dẫn trên, giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp. Kết quả chung cuộc của các nội dung như sau:

- Nội dung đôi lãnh đạo: đôi Lê Hưng và Thanh Tùng vô địch

- Nội dung đôi nam: đôi Lê Văn Thanh và Phạm Anh Tuấn (Acecook Việt Nam) vô địch

- Nội dung đôi nữ: đôi Nguyễn Thị Phương Thảo/Trịnh Phương Trang (Trung tâm Truyền hình Quân đội) vô địch

- Nội dung đồng đội MLP: đội Trung tâm Truyền hình Quân đội vô địch







