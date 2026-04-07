Pickleball Việt Nam có 'bom tấn' mới, Lý Hoàng Nam đón đồng đội đẳng cấp

Cú hích lớn của pickleball Việt Nam

“The Pickleball Princess” là sự kiện độc quyền được tổ chức nhằm chào đón và công bố bản hợp đồng bom tấn giữa Kamito và Alix Trương – tay vợt nữ nằm top đầu của hệ thống PPA Tour.

Tại sự kiện được tổ chức ở Hà Nội, Alix Trương trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu xuất hiện với vai trò đại sứ thương hiệu tại Việt Nam. Sự xuất hiện của cô gái được mệnh danh là "công chúa pickleball' được xem là điểm nhấn lớn, mở ra bước ngoặt mới cho cả thương hiệu lẫn cộng đồng pickleball trong nước. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh chuyên nghiệp, tay vợt pickleball sinh năm 2005 còn mang đến hồ sơ thành tích đáng nể: chỉ số DUPR 5.8, xếp hạng 11 đôi nam nữ và 17 đôi nữ trên bảng xếp hạng PPA US – một trong những hệ thống cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

Điểm đáng chú ý là Alix Trương không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng hình ảnh. Cô đang nằm trong nhóm VĐV có trình độ cao của pickleball thế giới, với hơn 20 huy chương ở các giải đấu quốc tế. Trong đó nổi bật là 2 HCV PPA Tour Việt Nam, 2 HCV PPA Hàng Châu và danh hiệu á quân đôi nữ tại Texas Open. Việc một tay vợt đẳng cấp như vậy lựa chọn gắn bó lâu dài với một thương hiệu Việt được xem là bước tiến mang tính biểu tượng.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Alix Trương thẳng thắn: “Tôi cảm nhận rõ pickleball Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Các VĐV ở đây ngày càng tiến gần trình độ quốc tế. Tôi rất vui khi lần đầu trở thành đại sứ cho một thương hiệu tại quê hương”.

Sự xuất hiện của Alix Trương cũng lập tức tạo nên sự kết nối đáng chờ đợi với Lý Hoàng Nam – tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa gây tiếng vang ở đấu trường pickleball thế giới. Cùng xuất phát từ nền tảng quần vợt chuyên nghiệp, cả hai được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết hợp đáng chú ý, đặc biệt ở nội dung đôi nam nữ.

Lý Hoàng Nam không giấu sự hào hứng khi chào đón đồng đội mới: “Tôi đã theo dõi Alix từ những ngày đầu cô ấy thi đấu pickleball. Phong cách và năng lượng của cô ấy thực sự ấn tượng. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm có dịp đứng chung sân”.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, sự góp mặt của Alix Trương còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Một VĐV trẻ, mang hai dòng máu Việt – Mỹ, đang thi đấu đỉnh cao tại Mỹ và quay về đồng hành cùng thể thao Việt Nam là câu chuyện giàu cảm hứng.

Trong bối cảnh pickleball đang phát triển bùng nổ, việc xuất hiện những gương mặt tầm cỡ như Alix Trương cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam. Đây không còn là sân chơi mang tính phong trào, mà đang từng bước tiến gần hơn đến chuẩn mực chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Với “bom tấn” mang tên Alix Trương, pickleball Việt Nam rõ ràng đã có thêm một biểu tượng mới – không chỉ về chuyên môn, mà còn về khát vọng vươn ra thế giới.



