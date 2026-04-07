Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Pickleball Việt Nam có 'bom tấn' mới, Lý Hoàng Nam đón đồng đội đẳng cấp

Văn Trình
Văn Trình
07/04/2026 16:09 GMT+7

Ngày 7.4, làng pickleball Việt Nam thực sự 'dậy sóng' khi Kamito tổ chức sự kiện 'The Pickleball Princess'. Đồng thời, tại sự kiện, Ban tổ chức cũng công bố Alix Trương – tay vợt nữ đang thi đấu nổi bật tại hệ thống PPA Tour (Mỹ) – chính thức gia nhập Kamito Global Team.

Cú hích lớn của pickleball Việt Nam

“The Pickleball Princess” là sự kiện độc quyền được tổ chức nhằm chào đón và công bố bản hợp đồng bom tấn giữa Kamito và Alix Trương – tay vợt nữ nằm top đầu của hệ thống PPA Tour. 

Tại sự kiện được tổ chức ở Hà Nội, Alix Trương trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu xuất hiện với vai trò đại sứ thương hiệu tại Việt Nam. Sự xuất hiện của cô gái được mệnh danh là "công chúa pickleball' được xem là điểm nhấn lớn, mở ra bước ngoặt mới cho cả thương hiệu lẫn cộng đồng pickleball trong nước. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh chuyên nghiệp, tay vợt pickleball sinh năm 2005 còn mang đến hồ sơ thành tích đáng nể: chỉ số DUPR 5.8, xếp hạng 11 đôi nam nữ và 17 đôi nữ trên bảng xếp hạng PPA US – một trong những hệ thống cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

Alix Trương là một trong những tay vợt nữ tài năng 

ẢNH: KMT

Điểm đáng chú ý là Alix Trương không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng hình ảnh. Cô đang nằm trong nhóm VĐV có trình độ cao của pickleball thế giới, với hơn 20 huy chương ở các giải đấu quốc tế. Trong đó nổi bật là 2 HCV PPA Tour Việt Nam, 2 HCV PPA Hàng Châu và danh hiệu á quân đôi nữ tại Texas Open. Việc một tay vợt đẳng cấp như vậy lựa chọn gắn bó lâu dài với một thương hiệu Việt được xem là bước tiến mang tính biểu tượng.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Alix Trương thẳng thắn: “Tôi cảm nhận rõ pickleball Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Các VĐV ở đây ngày càng tiến gần trình độ quốc tế. Tôi rất vui khi lần đầu trở thành đại sứ cho một thương hiệu tại quê hương”.

Sự xuất hiện của Alix Trương cũng lập tức tạo nên sự kết nối đáng chờ đợi với Lý Hoàng Nam – tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa gây tiếng vang ở đấu trường pickleball thế giới. Cùng xuất phát từ nền tảng quần vợt chuyên nghiệp, cả hai được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết hợp đáng chú ý, đặc biệt ở nội dung đôi nam nữ.

Lý Hoàng Nam không giấu sự hào hứng khi chào đón đồng đội mới: “Tôi đã theo dõi Alix từ những ngày đầu cô ấy thi đấu pickleball. Phong cách và năng lượng của cô ấy thực sự ấn tượng. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm có dịp đứng chung sân”.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, sự góp mặt của Alix Trương còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Một VĐV trẻ, mang hai dòng máu Việt – Mỹ, đang thi đấu đỉnh cao tại Mỹ và quay về đồng hành cùng thể thao Việt Nam là câu chuyện giàu cảm hứng.

CĐV chờ đợi sự kết hợp giữa Alix Trương và Lý Hoàng Nam

ẢNH: KMT

Trong bối cảnh pickleball đang phát triển bùng nổ, việc xuất hiện những gương mặt tầm cỡ như Alix Trương cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam. Đây không còn là sân chơi mang tính phong trào, mà đang từng bước tiến gần hơn đến chuẩn mực chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Với “bom tấn” mang tên Alix Trương, pickleball Việt Nam rõ ràng đã có thêm một biểu tượng mới – không chỉ về chuyên môn, mà còn về khát vọng vươn ra thế giới.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận