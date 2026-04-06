Chuỗi giải Vietnam’s Gold Marathon sẽ được tổ chức thường niên sau cú ‘bắt tay’ lịch sử

Theo nội dung hợp tác, giải đấu đầu tiên trong chuỗi – Vietnam Gold Marathon – TP.HCM 2026 – dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19.7.2026, với sự vận hành và tổ chức trực tiếp từ Zaha Việt Nam.



Vietnam Gold Marathon được định vị là giải chạy đặc biệt, dành riêng cho các vận động viên đạt chuẩn VBM (Vietnam’s Best Marathon). Đây là hệ thống đánh giá năng lực vận động viên chạy bộ tại Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có thành tích thi đấu nổi bật, được xác nhận trên nền tảng dữ liệu chuyên biệt.

Ký kết hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của marathon tại Việt Nam

Điểm khác biệt của giải nằm ở mô hình thi đấu được phân chia thành hai hệ: Mentor và Trainee. Trong đó, hệ Mentor dành cho các vận động viên đã đạt chuẩn VBM và sở hữu mã định danh chính thức trên hệ thống.

Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa tinh thần thi đấu và chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng runner.

Song song, hệ Trainee mở rộng cơ hội cho các vận động viên đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, hướng tới việc đạt chuẩn VBM. Sự kết hợp giữa hai hệ thi đấu không chỉ tạo nên tính cạnh tranh mà còn thúc đẩy tinh thần học hỏi và phát triển bền vững trong cộng đồng chạy bộ.

Với định hướng chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa, Vietnam Gold Marathon được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi đẳng cấp, quy tụ những vận động viên ưu tú, đồng thời góp phần thiết lập các chuẩn mực mới cho phong trào chạy bộ tại Việt Nam trong thời gian tới.

