Chuỗi giải Vietnam’s Gold Marathon sẽ được tổ chức thường niên sau cú ‘bắt tay’ lịch sử

Trang Anh
06/04/2026 18:26 GMT+7

Sáng 6.4, Công ty CP Zaha Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác với Vietnam's Best Marathon nhằm phối hợp tổ chức chuỗi giải Vietnam Gold Marathon thường niên.

Theo nội dung hợp tác, giải đấu đầu tiên trong chuỗi – Vietnam Gold Marathon – TP.HCM 2026 – dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19.7.2026, với sự vận hành và tổ chức trực tiếp từ Zaha Việt Nam. 

Vietnam Gold Marathon được định vị là giải chạy đặc biệt, dành riêng cho các vận động viên đạt chuẩn VBM (Vietnam’s Best Marathon). Đây là hệ thống đánh giá năng lực vận động viên chạy bộ tại Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có thành tích thi đấu nổi bật, được xác nhận trên nền tảng dữ liệu chuyên biệt. 

Chuỗi giải Vietnam’s Gold Marathon sẽ được tổ chức thường niên sau cú ‘bắt tay’ lịch sử- Ảnh 1.

Ký kết hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của marathon tại Việt Nam

Điểm khác biệt của giải nằm ở mô hình thi đấu được phân chia thành hai hệ: Mentor và Trainee. Trong đó, hệ Mentor dành cho các vận động viên đã đạt chuẩn VBM và sở hữu mã định danh chính thức trên hệ thống. 

Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa tinh thần thi đấu và chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng runner. 

Song song, hệ Trainee mở rộng cơ hội cho các vận động viên đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, hướng tới việc đạt chuẩn VBM. Sự kết hợp giữa hai hệ thi đấu không chỉ tạo nên tính cạnh tranh mà còn thúc đẩy tinh thần học hỏi và phát triển bền vững trong cộng đồng chạy bộ. 

Với định hướng chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa, Vietnam Gold Marathon được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi đẳng cấp, quy tụ những vận động viên ưu tú, đồng thời góp phần thiết lập các chuẩn mực mới cho phong trào chạy bộ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng

Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng

Vừa giành quyền lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt đã ghi dấu ấn.

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa

World Cup billiards Colombia khởi tranh hấp dẫn: Trần Quyết Chiến xuất trận khi nào, xem ở đâu?

Khám phá thêm chủ đề

Zaha Việt Nam Marathon
Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
