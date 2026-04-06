World Cup billiards Colombia khởi tranh hấp dẫn: Trần Quyết Chiến xuất trận khi nào, xem ở đâu?

7 cơ thủ Việt Nam góp mặt tranh tài

Giải World Cup billiards carom 3 băng Bogota 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6 đến ngày 12.4 tại Colombia. Ở giải đấu này, billiards Việt Nam có 7 cơ thủ tranh tài: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long và Phạm Quốc Thuận.

Trong đó Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực được đặc cách vào thẳng vòng chung kết dành cho 32 cơ thủ mạnh nhất. Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến khi anh là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm thuộc nhóm hạt giống số 1, khi đứng trong tốp 8 của bảng xếp hạng Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

Theo đó, Quốc Thuận là cơ thủ Việt Nam đầu tiên xuất trận, khi thi đấu từ vòng loại thứ hai diễn diễn ra từ khuya 7.4 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Quốc Thuận sẽ ra sân từ rạng sáng 8.4 (theo giờ Việt Nam), đấu 2 trận lần lượt vào lúc 3 giờ 30 và 6 giờ 30.

Nguyễn Chí Long ra sân từ vòng loại thứ ba vào ngày 9.4, lúc 3 giờ 30 và 6 giờ 30. Thanh Tự, Hồng Thái và Phương Vinh xuất trận ở vòng loại thứ tư, thi đấu từ khuya 9.4 đến rạng sáng 10.4 (theo giờ Việt Nam).

Trần Quyết Chiến ra sân từ ngày 11.4

Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực được ấn định xuất hiện từ vòng chung kết (32 cơ thủ), ra sân vào rạng sáng 11.4 (theo giờ Việt Nam). Quyết Chiến và Thanh Lực cùng nằm ở bảng F, dự kiến sẽ chạm trán với nhau lúc 0 giờ ngày 11.4.

Tại vòng 32, các cơ thủ được chia đều vào 8 bảng. Các bảng đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, chạm 40 điểm và đồng lượt cơ. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp vào vòng 16, đấu loại trực tiếp.

Các trận đấu của World Cup billiards Bogota 2026 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule).



