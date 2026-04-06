Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/04/2026 14:26 GMT+7

Ngày 6.4, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 4 từ Hà Nội về Thanh Hóa dài 144 km với màn soán ngôi ngoạn mục của tay đua đội Kenda Đồng Nai.

Cạnh tranh quyết liệt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Trước chặng 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026, ngoại binh người Belarus Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai) kém tay đua người New Zealand Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) vỏn vẹn 1 giây trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng. Vì thế tay đua này quyết tâm đánh chiếm danh hiệu này đồng thời bảo vệ chiếc áo xanh - vua nước rút.

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa- Ảnh 1.

Các tay đua rượt đuổi tốc độ cao ở chặng 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ Hà Nội về Thanh Hóa

ẢNH: KHẢ HÒA

Chặng đua thứ 4 diễn ra đầy kịch tính bởi mỗi đội đều có mục tiêu riêng tạo nên thế trận tấn công, đeo bám liên tục. Cả Marchuk Dzianis lẫn Patrick Patterson đều không "tham chiến" ở các điểm rút giải thưởng dọc đường mà tập trung vào cạnh tranh ở đích đến tại Thanh Hóa.

Cách đích 5 km, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long dàn đội hình lên phía trên hỗ trợ Patrick Patterson về vị trí thuận lợi để cạnh tranh ở vạch đích. Marchuk Dzianis chọn giải pháp đeo bám trước các đối thủ trước khi tung cú nước rút quyết định, vươn lên giành chiến thắng trong gang tấc.

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa- Ảnh 2.

Màn cạnh tranh nước rút hấp dẫn giữa các tay đua tại đích đến chặng 4 ở Thanh Hóa 

Thanh Hóa

ẢNH: KHẢ HÒA

Đánh bại áo vàng Patrick Patterson sau màn đọ nước rút "nghẹt thở", Marchuk Dzianis vươn lên chiếm danh hiệu áo vàng đồng thời giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Chia sẻ sau khi về đích, Marchuk Dzianis nói: "Tôi rất vui với chiến thắng chặng hôm nay và đoạt được áo vàng. Tôi rất cố gắng trong 3 chặng trước đó nhưng hôm nay may mắn đã đến. Cảm ơn ban huấn luyện đã chăm lo chu đáo cho tôi trong những ngày qua và các đồng đội đã hỗ trợ hết mình cho tôi. Tôi hy vọng sẽ giữ vững được phong độ này cho những chặng đua tiếp theo để bảo vệ thành quả đang có".

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa- Ảnh 3.

Tay đua Marchuk Dzianis ăn mừng chiến thắng chặng, qua đó đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Về chung tốp đầu, Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam đạt thành tích tốt nhất, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng giữ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa- Ảnh 4.

Patrick Patterson cán đích hạng ba chặng 4, mất áo vàng về tay Marchuk Dzianis

ẢNH; KHẢ HÒA

Ngày mai (7.4) diễn ra chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 với lộ trình thi đấu từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) dài 139 km.



Trần Tuấn Kiệt bị ngã vẫn giành chiến thắng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Trần Tuấn Kiệt bị ngã vẫn giành chiến thắng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

