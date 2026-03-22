13 ngoại binh ganh đua quyết liệt, chinh phục Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Ngoại binh là ẩn số thú vị ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Hôm nay (22.3), ban tổ chức Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM công bố mùa giải 2026 với nhiều nét mới hấp dẫn, nhất là sự tham gia tranh tài của nhiều ngoại binh được đánh giá chất lượng.

Theo đó các ngoại binh sẽ góp mặt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 gồm: Pawel Szostka (Ba Lan, đội Quân khu 7), Chalapud (Colombia, đội Công an TP.HCM), Sergei Kulikov (Nga, Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Roman Maikin (Nga, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Mugisha Moise (Rwanda, Vinama TP.HCM), Yarash Uladzislau (Belarus, TP.HCM New Group), Ilia Shchegolkov (Nga, Nhựa Bình Minh Bình Dương), Tesfay Amanuel Teklehaymanot (Ethiopia, 620 Châu Thới Vĩnh Long), Zachary Patrick Patterson (New Zealand, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Anton Popov (Nga, Thanh Hóa), Christoph Janssen (Thụy Sỹ, Dược Domesco Đồng Tháp), Pierantozzi Lucio (Ý, Võ Đắc Đồng Nai), Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai). Ngoại trừ tay đua người Nga Roman Maikin từng thi đấu ở Việt Nam, các tay đua còn lại đều lần đầu góp mặt nên được xem là ẩn số thú vị.

13 ngoại binh tạo cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Giải thu hút tổng cộng 16 đội, trong có những đội đua mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama TP.HCM, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Võ Đắc Đồng Nai… Năm nay giải chào đón sự trở lại của đội đua lẫy lừng một thời là đội Công an TP.HCM. Với dàn sao nội binh như Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Trần Tuấn Kiệt, đội Công an TP.HCM hứa hẹn cạnh tranh tất cả các danh hiệu cao nhất.

Đương kim áo cam - VĐV Việt Nam xuất sắc tham dự Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 trong màu áo đội Công an TP.HCM

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 sẽ khai mạc vào ngày 3.4 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). Sau đó tiếp tục đi qua các tỉnh, thành: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc tại TP.HCM đúng ngày 30.4 lịch sử.

Cơ cấu giải thưởng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 hấp dẫn với 200 triệu đồng dành cho tay đua đoạt áo vàng chung cuộc, 100 triệu đồng cho danh hiệu áo cam; 50 triệu đồng cho áo xanh, áo chấm đỏ; 30 triệu đồng cho áo trắng và 100 triệu đồng cho đội vô địch đồng đội. Ngoài ra VĐV giành chiến thắng mỗi chặng còn nhận được phần thưởng 20 triệu đồng.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 bước sang tuổi 38 được kỳ vọng tạo sự đột phá

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng giám đốc HTV, trưởng ban tổ chức Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 chia sẻ: "Đây không chỉ là dịp để các tay đua thi đấu, nâng cao trình độ mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, hướng tới những đấu trường lớn hơn. Không chỉ là một giải thể thao, cuộc đua còn mang theo những thông điệp đẹp về tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, và tình yêu quê hương đất nước. Mỗi chặng đua đi qua là một hành trình kết nối văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam".

Toàn bộ 25 chặng đua được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của HTV gồm: HTV9, HTV7, HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội của HTV.

