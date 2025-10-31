Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Sự kiện quan trọng của Zaha Việt Nam và đối tác: Vì sức khỏe cộng đồng

Nhật Duy
Nhật Duy
31/10/2025 21:52 GMT+7

Một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực thể thao cộng đồng khi Công ty Cổ phần Zaha Việt Nam và Công ty Cổ phần PR Sport chính thức ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện mở ra ra giai đoạn hợp tác mới nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao vì sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. 

Cùng chung sứ mệnh “Vì sức khỏe Việt Nam” 

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các giải thể thao quy mô lớn, đặc biệt là các giải chạy và đi bộ vì sức khỏe cộng đồng. 

Zaha Việt Nam – đơn vị tổ chức hệ thống giải chạy “Việt Nam tôi đó”, Legacy Marathon cùng nhiều sự kiện thể thao uy tín khác – sẽ ưu tiên mời PR Sport trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong công tác tổ chức, đồng hành và phát triển phong trào thể dục thể thao. 


Sự kiện quan trọng của Zaha Việt Nam và đối tác: Vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Sự kiện quan trọng của hai công ty

Ảnh: Tú Nguyên

PR Sport sẽ tư vấn, hỗ trợ truyền thông, vận động cộng đồng tham gia, đồng thời tài trợ và cung cấp trang phục thi đấu cho vận động viên tham dự các giải do Zaha Việt Nam tổ chức. 

Hai bên cũng thống nhất cùng mở rộng quy mô và tác động tích cực của các sự kiện thể thao đến cộng đồng. Cả hai doanh nghiệp cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn và cùng giải quyết kịp thời các phản hồi từ người tham gia, nhằm mang đến trải nghiệm thể thao an toàn, hứng khởi và nhân văn. 

Biên bản ghi nhớ là nền tảng để hai bên tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng năm, qua đó hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái thể thao bền vững, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và chất lượng sống của người Việt. 

Sự kiện quan trọng của Zaha Việt Nam và đối tác: Vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Biên bản ký kết đã được thực hiện

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Lưu Ngọc Anh, Giám đốc Zaha Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thể thao không chỉ là rèn luyện cơ thể, mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng. Sự đồng hành của PR Sport sẽ giúp các giải chạy của Zaha Việt Nam đến gần hơn với người dân trên cả nước, tạo nên một phong trào “chạy vì sức khỏe, chạy vì hạnh phúc” thật sự mạnh mẽ”.

Ông Mai Văn Tiến, Tổng giám đốc PR Sport, khẳng định: “Chúng tôi nhìn thấy ở Zaha Việt Nam cùng một tầm nhìn – đưa thể thao trở thành nét văn hóa sống của người Việt. PR Sport cam kết mang tới những giá trị chuyên nghiệp, sáng tạo và đồng hành lâu dài trên hành trình này”. 

Sự kiện quan trọng của Zaha Việt Nam và đối tác: Vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

Sự kiện quan trọng của Zaha Việt Nam và đối tác: Vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 4.

Giải chạy "Việt Nam tôi đó" do Zaha Việt Nam tổ chức thành công

Ảnh: Tú Nguyên

Sự kiện ký kết giữa Zaha Việt Nam và PR Sport không chỉ là sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn là sự gặp gỡ giữa những người cùng chung khát vọng vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt quan tâm đến phong trào thể thao phong trào, đặc biệt là chạy bộ, thỏa thuận chiến lược này hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều giải đấu hấp dẫn, chuyên nghiệp và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe – Sống tích cực – Sống kết nối”.

Tin liên quan

12 đội bóng tranh tài hấp dẫn tại giải futsal sinh viên TP.HCM 2025

12 đội bóng tranh tài hấp dẫn tại giải futsal sinh viên TP.HCM 2025

Giải futsal HDBank sinh viên TP.HCM năm 2025 hứa hẹn hấp dẫn, với sự góp mặt tranh tài của 12 đội bóng đến từ các trường ĐH có phong trào mạnh.

Lộ diện các đại diện miền Bắc tới VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc

Những ngày hội thể thao rèn đức luyện tài của học sinh TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Mai Văn Tiến Zaha Việt Nam Legacy Marathon ZAHA sự kiện vì sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận