Sự kiện quan trọng của Zaha Việt Nam và đối tác: Vì sức khỏe cộng đồng

Sự kiện mở ra ra giai đoạn hợp tác mới nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao vì sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Cùng chung sứ mệnh “Vì sức khỏe Việt Nam”

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các giải thể thao quy mô lớn, đặc biệt là các giải chạy và đi bộ vì sức khỏe cộng đồng.

Zaha Việt Nam – đơn vị tổ chức hệ thống giải chạy “Việt Nam tôi đó”, Legacy Marathon cùng nhiều sự kiện thể thao uy tín khác – sẽ ưu tiên mời PR Sport trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong công tác tổ chức, đồng hành và phát triển phong trào thể dục thể thao.





Sự kiện quan trọng của hai công ty Ảnh: Tú Nguyên

PR Sport sẽ tư vấn, hỗ trợ truyền thông, vận động cộng đồng tham gia, đồng thời tài trợ và cung cấp trang phục thi đấu cho vận động viên tham dự các giải do Zaha Việt Nam tổ chức.

Hai bên cũng thống nhất cùng mở rộng quy mô và tác động tích cực của các sự kiện thể thao đến cộng đồng. Cả hai doanh nghiệp cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn và cùng giải quyết kịp thời các phản hồi từ người tham gia, nhằm mang đến trải nghiệm thể thao an toàn, hứng khởi và nhân văn.

Biên bản ghi nhớ là nền tảng để hai bên tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng năm, qua đó hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái thể thao bền vững, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và chất lượng sống của người Việt.

Biên bản ký kết đã được thực hiện

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Lưu Ngọc Anh, Giám đốc Zaha Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thể thao không chỉ là rèn luyện cơ thể, mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng. Sự đồng hành của PR Sport sẽ giúp các giải chạy của Zaha Việt Nam đến gần hơn với người dân trên cả nước, tạo nên một phong trào “chạy vì sức khỏe, chạy vì hạnh phúc” thật sự mạnh mẽ”.



Ông Mai Văn Tiến, Tổng giám đốc PR Sport, khẳng định: “Chúng tôi nhìn thấy ở Zaha Việt Nam cùng một tầm nhìn – đưa thể thao trở thành nét văn hóa sống của người Việt. PR Sport cam kết mang tới những giá trị chuyên nghiệp, sáng tạo và đồng hành lâu dài trên hành trình này”.

Giải chạy "Việt Nam tôi đó" do Zaha Việt Nam tổ chức thành công Ảnh: Tú Nguyên

Sự kiện ký kết giữa Zaha Việt Nam và PR Sport không chỉ là sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn là sự gặp gỡ giữa những người cùng chung khát vọng vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt quan tâm đến phong trào thể thao phong trào, đặc biệt là chạy bộ, thỏa thuận chiến lược này hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều giải đấu hấp dẫn, chuyên nghiệp và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe – Sống tích cực – Sống kết nối”.