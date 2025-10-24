4 khối cơ sẽ mạnh hơn nhờ chạy bộ

Chạy bộ sẽ giúp tăng cường sức mạnh và dẻo dai của các nhóm cơ sau:

Cơ mông

Cơ mông là nhóm cơ chịu trách nhiệm chính cho việc tạo lực đẩy khi bạn bước đi hoặc chạy. Nghiên cứu cho thấy các sợi cơ mông lớn sẽ hoạt động mạnh khi chạy, đặc biệt là khi chân kéo chân ra sau để bật về phía trước khi đi, chạy, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Chạy bộ thường xuyên giúp cơ bắp chân và bàn chân khỏe hơn đáng kể ẢNH: AI

Cơ mông khỏe không chỉ giúp ổn định khớp hông, tăng tốc độ di chuyển mà còn cải thiện dáng mông, hỗ trợ vùng cột sống thắt lưng, nhờ đó bảo vệ lưng tránh nguy cơ chấn thương. Khi chạy lên dốc thì cơ mông càng hoạt động mạnh hơn.

Cơ lõi

Chạy bộ không chỉ là chuyện của đôi chân mà còn cả cơ lõi. Vì khi chạy, cơ bụng ngang và cơ chéo bụng liên tục hoạt động để giữ cột sống thẳng và hạn chế lắc lư thân trên. Nếu cơ lõi yếu, người chạy dễ gặp tình trạng đau lưng hoặc giảm hiệu suất do mất ổn định trọng tâm cơ thể.

Ngược lại, khi cơ lõi khỏe, chúng ta có thể duy trì tư thế chuẩn và tiết kiệm sức lực trong suốt quãng đường tập. Đó là lý do tại sao nhiều vận động viên marathon thường tập plank, side plank hoặc dead bug để hỗ trợ sức bền khi chạy.

Cơ lưng trên

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Physiology cho thấy chạy bộ giúp tăng hoạt động của cơ lưng trên, đặc biệt là cơ dựng cột sống. Đây là nhóm cơ giữ cho cột sống thẳng.

Khi chạy, cơ lưng trên và vai làm việc cùng nhau để ổn định phần thân, nhất là trong lúc đang đánh tay. Ngoài ra, cơ lưng dưới cũng chịu trách nhiệm giảm chấn động khi bàn chân chạm đất, góp phần bảo vệ cột sống.

Duy trì tư thế thẳng khi chạy còn giúp tăng khả năng hô hấp nhờ lồng ngực mở rộng. Chạy đường dài thường xuyên sẽ cải thiện sức mạnh của lưng và vai, giảm nguy cơ gù hoặc đau mỏi cổ vai gáy.

Cơ bắp chân và bàn chân

Dù là nhóm cơ quen thuộc với người chạy nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng cơ bắp chân không chỉ tạo lực đẩy mà còn chịu trách nhiệm hấp thụ lực tác động từ mặt đất. Cơ bụng chân và cơ dép là hai nhóm cơ chính của bắp chân. Chúng hoạt động mạnh trong từng bước chạy để giúp duy trì tốc độ và giảm căng thẳng lên khớp gối.

Bên cạnh đó, các cơ nhỏ ở bàn chân có tác dụng ổn định dáng chạy, đặc biệt khi chạy trên địa hình không bằng phẳng. Việc tăng cường nhóm cơ này giúp cải thiện sức bật, giảm nguy cơ viêm gân Achilles và tăng hiệu quả vận động, theo Verywellfit.