Lộ diện các đại diện miền Bắc tới VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc

Không khí rực lửa ở sân đấu Trường ĐH Phenikaa

Từ ngày 15 đến 27.10.2025, 56 đội nam và 32 đội nữ đến từ các trường ĐH, học viện đã cống hiến hàng chục trận cầu hấp dẫn tại nhà thi đấu ĐH Phenikaa (Hà Nội). Trong ngày thi đấu cuối, khán đài gần như không còn chỗ trống khi hàng trăm sinh viên và người yêu bóng rổ cổ vũ cuồng nhiệt cho hai trận chung kết nam – nữ, khép lại hành trình vòng loại khu vực miền Bắc đầy cảm xúc.

Rất đông khán giả đã có mặt ở nhà thi đấu ĐH Phenikaa để cổ vũ các đội

ĐH Quốc gia Hà Nội vô địch nội dung nữ

Với phong độ ấn tượng và hành trình toàn thắng, đội nữ ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU) đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch sau khi vượt qua Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE) với tỷ số 36-25. Danh hiệu á quân lần thứ hai liên tiếp cũng giúp đội nữ HNUE tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong làng bóng rổ sinh viên miền Bắc.

Các cô gái của ĐH Quốc gia Hà Nội vô địch nội dung nữ

Vũ Mai Anh (VNU) được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất nội dung nữ, nhờ phong độ ổn định và tinh thần thi đấu đáng ngưỡng mộ.

Trường ĐH Giao thông vận tải lên ngôi ở nội dung nam

Ở nội dung nam, Trường ĐH Giao thông vận tải (UTC) đã vượt qua Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội (UEB), đội đương kim vô địch, với tỷ số 60-48 để trở thành tân vương khu vực miền Bắc. Các chàng trai UTC thể hiện lối chơi bùng nổ với chuỗi ném ba điểm liên tiếp ngay từ hiệp đầu, tạo cách biệt lớn và khiến khán đài bùng nổ.

Nguyễn Văn Trường, người được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất nội dung nam, góp công lớn giúp UTC trở thành đội đầu tiên hai lần vô địch khu vực miền Bắc.

Cùng thời điểm, các vòng loại miền Trung và miền Nam cũng đang diễn ra sôi nổi, quy tụ hàng chục trường ĐH và hàng nghìn sinh viên trên cả nước. Theo ban tổ chức, các đội xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 – cúp TV360, hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và lan tỏa tinh thần thể thao sinh viên Việt Nam.

Trường ĐH Giao thông vận tải lên ngôi ở nội dung dành cho nam

Các chàng trai UTC thể hiện phong độ tốt để đánh bại đương kim vô địch trong trận quyết định

Ở nội dung nam, VCK toàn quốc quy tụ tám đội gồm ba đại diện miền Bắc, một đội miền Trung, ba đội miền Nam cùng ĐH Bách khoa Hà Nội – đơn vị đăng cai. Ở nội dung nữ, sáu đội góp mặt gồm hai đại diện miền Bắc, một đội miền Trung, hai đội miền Nam và ĐH Bách khoa Hà Nội. Giải sẽ diễn ra từ 6.11 đến 16.11.2025 tại sân bóng rổ ĐH Bách khoa Hà Nội.

Giải đấu và sứ mệnh lan tỏa phong trào thể thao học đường

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 – cúp TV360 do Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương mại & Nội dung số Việt (Vietcontent).

TV360 là nhà tài trợ chính, đồng hành cùng các đối tác ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) và ĐH Phenikaa – đơn vị đăng cai vòng loại khu vực miền Bắc.

Không khí cuồng nhiệt ở sân bóng rổ Trường ĐH Phenikaa (Hà Nội)

Theo BTC, mục tiêu của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC) – cúp TV360 là thúc đẩy phong trào thể thao trong môi trường học đường, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho sinh viên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ cho nền bóng rổ Việt Nam.

Sự thành công của vòng loại miền Bắc đã một lần nữa chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bóng rổ sinh viên toàn quốc – nơi nhiệt huyết, tài năng và tinh thần cống hiến được thắp sáng qua từng pha bóng.