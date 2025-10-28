12 đội bóng tranh tài hấp dẫn tại giải futsal sinh viên TP.HCM 2025

Giải futsal sinh viên TP.HCM do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức. Đây là năm thứ ba, giải futsal sinh viên được tổ chức theo khu vực, hướng tới mục tiêu tạo sân chơi futsal toàn quốc cho sinh viên, giới trẻ và quảng bá sâu rộng hơn nữa bộ môn này.

12 đội, 4 bảng đấu

Giải đấu diễn ra từ ngày 4 đến 12.11, gồm 12 đội bóng đến từ các đơn vị: Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH RMIT Việt Nam, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH FPT, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Swinburne Vietnam Alliance Program.

12 đội chia đều vào 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu tứ kết. 20 trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (P.Linh Xuân, TP.HCM).

Lễ công bố giải futsal sinh viên TP.HCM 2025 diễn ra chiều 28.10 ẢNH: BTC

Ông Vũ Hải Quang, Phó tổng giám đốc VOV, Trưởng ban chỉ đạo giải đấu cho biết: "Sự chuyên nghiệp, uy tín của giải đấu được khẳng định qua thương hiệu của. Khi VOV bắt đầu tổ chức giải futsal sinh viên, mục tiêu không chỉ là tạo ra một sân chơi thể thao đơn thuần, mà còn là góp phần xây dựng một môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên - nơi rèn luyện thể chất song hành cùng tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó. Qua từng mùa giải, futsal sinh viên đã trở thành cầu nối giúp lan tỏa đam mê bóng đá trong giới trẻ, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng cho futsal Việt Nam".

Nhìn lại hành trình đã qua, từ khu vực Cần Thơ, Tây Nguyên, Hà Nội, TP.HCM... các mùa giải futsal sinh viên đều để lại dấu ấn đặc biệt. Mỗi đội bóng không chỉ đại diện cho ngôi trường, mà còn mang trong mình niềm tự hào, khát vọng chinh phục và tinh thần fair-play của tuổi trẻ. Các khán đài rực lửa, những pha bóng nghẹt thở, tiếng reo hò cổ vũ của sinh viên, tất cả tạo nên bầu không khí mà bất kỳ ai từng chứng kiến đều khó quên.

Đại diện VOV tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành tổ chức giải đấu ẢNH: BTC

PGS-TS Châu Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Ủy viên Ban chỉ đạo giải cho biết: "Futsal với đặc trưng nhanh, kỹ thuật, kịch tính rất phù hợp hơn cả với môi trường học đường: không gian vừa phải, thời lượng thi đấu ngắn, tính đồng đội cao và đặc biệt là cơ hội để sinh viên được thể hiện bản lĩnh, kỹ năng cũng như tinh thần sáng tạo trong từng pha xử lý. Chúng tôi xác định, đây không chỉ là một giải bóng đá, một sân chơi thể thao cho cộng đồng sinh viên TP.HCM thiết thực hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam".

TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ủy viên Ban chỉ đạo giải, cho biết: "Futsal là môn thể thao được yêu thích tại các trường ĐH, học viện, cao đẳng trên cả nước. Thông thường mỗi trường có ít nhất một CLB/đội bóng sinh hoạt thường xuyên. Các giải đấu bóng đá sinh viên nội bộ, giao hữu được tổ chức với tần suất cao và hình thức, quy mô đa dạng. Với truyền thống đạt thành tích cao trong thi đấu thể thao nói chung và futsal nói riêng, nhà trường rất phấn khởi khi mùa giải năm nay chúng tôi trở thành đơn vị chủ nhà đón sinh viên các trường về thi đấu. Với hệ thống nhà thi đấu được đầu tư bài bản và hạ tầng phục vụ cho TDTT hiện có của trường, chúng tôi sẽ phối hợp tốt với VOV để giải đấu diễn ra thành công. Thời gian qua, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã xây dựng không gian rèn luyện thể chất đạt chuẩn, phục vụ đa dạng các nhu cầu của sinh viên, nhằm tăng cường sự kết nối, phát triển các kỹ năng, và đặc biệt là tạo không gian cho sự rèn luyện thể chất, cũng như đem đến sự giải trí về tinh thần cho người học".