Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng

Quỳnh Anh
06/04/2026 17:56 GMT+7

Vừa giành quyền lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt đã ghi dấu ấn.

Khai màn hấp dẫn giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Ở trận mở màn vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) chứng kiến bất ngờ lớn khi CLB Hà Nội Tasco Auto vượt qua đội bóng từng nhiều lần vô địch quốc gia là Binh chủng thông tin với tỷ số 3-2.

Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng- Ảnh 1.

Tay đập người Đức Ivana Vanjak tỏa sáng giúp đội Hà Nội Tasco Auto đánh bại đội Binh chủng thông tin ở trận ra quân vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

ẢNH: HNT

Đội bóng áo lính thi đấu tốt hơn khi 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng CLB Hà Nội Taco Auto kịp cân bằng 2-2, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định. Ở ván đấu này, ngoại binh người Đức Ivana Vanjak rực sáng giúp đội Hà Nội Tasco Auto giành chiến thắng 15-9, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2 cũng là cú sốc đầu tiên ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay.

Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng- Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh cũng chơi khá ấn tượng trong màu áo đội Hà Nội Tasco Auto

ẢNH: HNT

Với sự đầu tư mạnh mẽ bằng việc mời HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt về dẫn dắt, chiêu mộ được dàn tuyển thủ Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh đồng thời có ngoại binh đẳng cấp Ivana Vanjak, đội tân binh Hà Nội Tasco Auto bước đầu có được thành công. Tuy nhiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chưa thật sự hài lòng: "Dù chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Nhiều cầu thủ Hà Nội Tasco Auto vẫn chưa thi đấu đúng sức. Tuy nhiên chiến thắng hôm nay sẽ giúp đội lấy lại sự tự tin, hứa hẹn chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo".

Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng- Ảnh 3.

Libero Nguyễn Khánh Đang với khả năng phòng thủ xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho CLB Hà Nội Tasco Auto

ẢNH: HNT

Ngày 8.4, CLB Hà Nội Tasco Auto sẽ thi đấu lượt trận thứ hai của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, chạm trán với CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Tin liên quan

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Bất ngờ lớn?

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Bất ngờ lớn?

Hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) khởi tranh vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, hứa hẹn sớm có bất ngờ.

Ngoại binh Trung Quốc bất ngờ đông áp đảo tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026: Cạnh tranh hấp dẫn

Khám phá thêm chủ đề

giải bóng chuyền vô địch quốc gia CLB Hà Nội Tasco Auto HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bóng chuyền Việt Nam
