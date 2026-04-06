Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Bất ngờ lớn?

Quỳnh Anh
06/04/2026 06:30 GMT+7

Hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) khởi tranh vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, hứa hẹn sớm có bất ngờ.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia hấp dẫn từ đầu

Ở trận mở màn vòng 1 hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra lúc 12 giờ, người hâm mộ sẽ được xem cuộc chạm trán CLB Hà Nội Tasco Auto với đội Binh chủng thông tin.

CLB Hà Nội Tasco Auto hứa hẹn tạo bất ngờ ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Mới thăng hạng như Hà Nội Tasco Auto đặt tham vọng lớn khi mời HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt về dẫn dắt. Đội bóng thủ đô còn chiêu mộ thêm nhiều nội binh giỏi như libero Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh cùng ngoại binh người Đức Ivana Vanjak. Trong khi đó đội Binh chủng thông tin vẫn còn đó những gương mặt kỳ cựu như Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền. Bộ đôi ngoại binh đến từ Trung Quốc là Che Wenhan, Sun Jie là nhân tố có thể tạo khác biệt cho tham vọng "bay cao" của đội Binh chủng thông tin.

CLB Binh chủng thông tin với bộ đôi ngoại binh từ Trung Quốc đặt mục tiêu rất cao ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Trận đấu còn lại ở hạng mục nữ diễn ra lúc 17 giờ với màn đối đầu giữa Geleximco Hưng Yên với Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Geleximco Hưng Yên là đội nữ duy nhất không thuê ngoại binh nên bị đánh giá thấp hơn nhưng dàn cầu thủ trẻ trung do HLV Trần Văn Giáp dẫn dắt hứa hẹn tạo bất ngờ.

Ở hạng mục nam vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay có 2 cặp đấu là cuộc chạm trán giữa Thể Công Tân Cảng với LP Bank Ninh Bình lúc 14 giờ 30 và trận khai mạc lúc 20 giờ giữa Sanest Khánh Hòa với CLB Hà Nội.

Đội Thể Công Tân Cảng với sự chuẩn bị lực lượng rất kỹ đồng thời sở hữu 2 ngoại binh là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Xue Zhihong (Trung Quốc). Trong khi đó CLB LP Bank Ninh Bình cũng giữ được sự ổn định và chiêu mộ tay đập đến từ Mông Cổ Batsuuri Battur, hứa hẹn tạo nên trận đấu cân tài cân sức. Ở trận còn lại, cựu vương Sanest Khánh Hòa không còn dàn nội binh chất lượng như trước nhưng có tay đập người Mỹ Garrett Muagututia, sẵn sàng cho cuộc đấu với chủ nhà Hà Nội vốn chơi gắn kết.

Các trận đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm nay được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay:

NgàyThời gianTrậnMã sốĐối tượngĐội gặp đội
6.412:0011 – 8NữHà Nội Tasco AutoBinh chủng Thông tin
14:3021 – 8NamThể Công Tân CảngLB Bank Ninh Bình
17:0032 – 7NữGeleximco Hưng YênHCĐG Lào Cai
19:30KHAI MẠC
20:0042 – 7NamSanest Khánh HoàHà Nội



Ngoại binh Trung Quốc bất ngờ đông áp đảo tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Nhiều CLB bóng chuyền nữ Việt Nam chiêu mộ ngoại binh đến từ Trung Quốc để tranh tài ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 khởi tranh vào ngày 6.4 tới tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận