Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất hôm nay: Bất ngờ lớn?

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia hấp dẫn từ đầu

Ở trận mở màn vòng 1 hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra lúc 12 giờ, người hâm mộ sẽ được xem cuộc chạm trán CLB Hà Nội Tasco Auto với đội Binh chủng thông tin.

CLB Hà Nội Tasco Auto hứa hẹn tạo bất ngờ ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HNT

Mới thăng hạng như Hà Nội Tasco Auto đặt tham vọng lớn khi mời HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt về dẫn dắt. Đội bóng thủ đô còn chiêu mộ thêm nhiều nội binh giỏi như libero Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh cùng ngoại binh người Đức Ivana Vanjak. Trong khi đó đội Binh chủng thông tin vẫn còn đó những gương mặt kỳ cựu như Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Phạm Thị Hiền. Bộ đôi ngoại binh đến từ Trung Quốc là Che Wenhan, Sun Jie là nhân tố có thể tạo khác biệt cho tham vọng "bay cao" của đội Binh chủng thông tin.

CLB Binh chủng thông tin với bộ đôi ngoại binh từ Trung Quốc đặt mục tiêu rất cao ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: BCTT

Trận đấu còn lại ở hạng mục nữ diễn ra lúc 17 giờ với màn đối đầu giữa Geleximco Hưng Yên với Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Geleximco Hưng Yên là đội nữ duy nhất không thuê ngoại binh nên bị đánh giá thấp hơn nhưng dàn cầu thủ trẻ trung do HLV Trần Văn Giáp dẫn dắt hứa hẹn tạo bất ngờ.

Ở hạng mục nam vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay có 2 cặp đấu là cuộc chạm trán giữa Thể Công Tân Cảng với LP Bank Ninh Bình lúc 14 giờ 30 và trận khai mạc lúc 20 giờ giữa Sanest Khánh Hòa với CLB Hà Nội.

Đội Thể Công Tân Cảng với sự chuẩn bị lực lượng rất kỹ đồng thời sở hữu 2 ngoại binh là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Xue Zhihong (Trung Quốc). Trong khi đó CLB LP Bank Ninh Bình cũng giữ được sự ổn định và chiêu mộ tay đập đến từ Mông Cổ Batsuuri Battur, hứa hẹn tạo nên trận đấu cân tài cân sức. Ở trận còn lại, cựu vương Sanest Khánh Hòa không còn dàn nội binh chất lượng như trước nhưng có tay đập người Mỹ Garrett Muagututia, sẵn sàng cho cuộc đấu với chủ nhà Hà Nội vốn chơi gắn kết.

Các trận đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm nay được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay:

Ngày Thời gian Trận Mã số Đối tượng Đội gặp đội 6.4 12:00 1 1 – 8 Nữ Hà Nội Tasco Auto Binh chủng Thông tin 14:30 2 1 – 8 Nam Thể Công Tân Cảng LB Bank Ninh Bình 17:00 3 2 – 7 Nữ Geleximco Hưng Yên HCĐG Lào Cai 19:30 KHAI MẠC 20:00 4 2 – 7 Nam Sanest Khánh Hoà Hà Nội







