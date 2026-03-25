Hấp dẫn giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

"Làm nóng" với Cúp Hoa Lư - Bình Điền

Tại Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền vừa kết thúc tại Ninh Bình, các đội được đánh giá cao, giàu tham vọng phần nào khẳng định vị thế.

Đội ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An phải cạnh tranh quyết liệt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ảnh: BĐLA

Ở giải nam, đội Biên phòng sở hữu dàn VĐV trụ cột đội tuyển bóng chuyền nam VN như Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến bảo vệ thành công ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Ninh Bình. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội Biên phòng vô địch Cúp Hoa Lư - Bình Điền, đồng thời khẳng định được sức mạnh của đội ĐKVĐ quốc gia. Các đội khác như Ninh Bình, Thể Công, Công an TP.HCM, Hà Nội, TP.HCM cũng được trui rèn qua Cúp Hoa Lư - Bình Điền, sẵn sàng cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6 - 19.4.

Ở giải nữ, CLB VTV Bình Điền Long An dù không có Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu ở Nhật Bản vẫn gặt hái thành công nhờ sự tiến bộ của các gương mặt trẻ như Lê Như Anh, Lan Vy bên cạnh kinh nghiệm của Võ Thị Kim Thoa. Đội bóng do HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa dẫn dắt đánh bại CLB Ngân hàng Công thương ở chung kết, vô địch Cúp Hoa Lư - Bình Điền, tạo đà hướng đến vòng 1 giải vô địch quốc gia. Các đội nữ khác như Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Hà Nội Tasco Auto, Thanh Hóa cũng có những thử nghiệm khả quan ở Cúp Hoa Lư - Bình Điền trước khi bước vào cuộc đua tranh ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Tạo khác biệt bằng ngoại binh

Điểm nhấn chuyên môn ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đến từ sự đầu tư ngoại binh của các CLB. Đội bóng nào có sự đầu tư ngoại binh chất lượng, hứa hẹn chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng tại vòng 1, tạo đà cạnh tranh ở vòng 2 và vòng chung kết diễn ra vào tháng 10 tới tại Vĩnh Long (giải nữ) và TP.HCM (giải nam).

Tính đến hôm qua đã lộ diện ngoại binh của một số đội tranh tài vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Ở giải nam, đội Biên phòng tiếp tục chiêu mộ ngoại binh đến từ Thái Lan Jakkrit Thamomnoi. Đây là tay đập có thời gian dài chơi bóng trong màu áo đội Biên phòng nên gắn kết, ăn ý với các đồng đội. Vì thế HLV Trần Đình Tiền an tâm về lực lượng, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Đội Thể Công cũng chốt ngoại binh là tay đập số 1 bóng chuyền Indonesia Rivan Nurmulki. Trong khi đó, đội Ninh Bình gây chú ý khi chiêu mộ tay đập đến từ Mông Cổ Batsuuri Battur. Chào sân ở Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền, Batsuuri Battur lập tức để lại dấu ấn khi được chọn là VĐV tấn công xuất sắc nhất giải.

Ở giải nữ, đội VTV Bình Điền Long An tái hợp tay đập người Cuba Lianet Garcia Anglada, đồng thời mượn phụ công Đặng Thị Kim Thanh từ CLB TP.HCM nhằm giữ vị thế của nhà ĐKVĐ ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. CLB Ngân hàng Công thương tự tin khi sở hữu chủ công Suvi Kokkonen (Phần Lan). Tay đập này đã đến VN hôm qua, bước vào tập luyện cùng đội á quân Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền. Trong khi đó đội Binh chủng Thông tin quyết định chọn ngoại binh Che Wenhan đến từ Trung Quốc. Tay đập 26 tuổi, cao 1,94 m này hứa hẹn tạo nên sự khác biệt trong màu áo đội Binh chủng Thông tin.



