Bóng chuyền Việt khởi động mùa giải 2,28 tỉ đồng, hướng ra đấu trường quốc tế

Lễ bốc thăm và công bố nhà tài trợ giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ Cúp Phân bón Cà Mau 2026 với các thông tin hấp dẫn được ghi dấu là hoạt động mở màn cho một mùa giải được kỳ vọng không chỉ sôi động trong nước mà còn là bước đệm chiến lược cho tham vọng vươn tầm quốc tế của bóng chuyền Việt Nam.

Mùa giải 2,28 tỉ đồng: Bóng chuyền Việt bước vào cuộc cạnh tranh toàn diện

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026, theo kế hoạch đã được Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thông qua, sẽ được tổ chức thành hai vòng. Vòng I diễn ra từ ngày 6.4 đến 19.4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Vòng II cùng các trận chung kết, xếp hạng nội dung nữ được tổ chức từ ngày 14.10 đến 25.10 tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 28.10 đến 8.11 tại nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ Cúp Phân bón Cà Mau và đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên OnSports và các nền tảng online

Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội mạnh, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ. Ở nội dung nam có sự góp mặt của các đội: Biên Phòng MB, Công an TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, LP Bank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, TP.HCM và Thể Công Tân Cảng. Nội dung nữ gồm các đội: Geleximco Hưng Yên, Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LP Bank Ninh Bình, Thông tin BĐ 15, VietinBank, VTV Bình Điền Long An và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Đây được xem là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ những vận động viên ưu tú, nhiều người trong số đó thuộc thành phần đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong năm 2026.

Thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt tiếp tục được duy trì, đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng. Bốn đội mạnh nhất sẽ bước vào cuộc đua vô địch, trong khi các đội còn lại tranh suất trụ hạng. Áp lực không nhỏ khi đội xếp cuối sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A từ năm 2027. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,28 tỉ đồng cũng là động lực đáng kể để các đội bóng đầu tư lực lượng và chiến thuật.

Từ sân chơi quốc nội đến giấc mơ châu lục

Tuy nhiên, điều khiến mùa giải 2026 trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở con số tiền thưởng, mà ở vai trò "bệ phóng" cho đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ sẽ tập trung từ tháng 5 tại Bắc Ninh, bước vào chuỗi giải đấu quốc tế dày đặc như AVC Women's Cup tại Philippines, SEA V.League, VTV Cup, giải vô địch châu Á và ASIAD. Điều đó đồng nghĩa với việc từng pha bóng tại giải vô địch quốc gia năm nay không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là "bài kiểm tra" trực tiếp cho các tuyển thủ trước khi ra biển lớn.

Sự đồng hành của các nhà tài trợ tiếp tục mang lại nguồn lực quan trọng cho giải đấu. Đáng chú ý, nhà tài trợ chính của giải - Phân bón Cà Mau cũng dành một gói thưởng trị giá 1 tỷ đồng nếu đội tuyển đạt thành tích tại các giải đấu quốc tế trong năm 2026 như AVC Women's Cup tại Philippines từ 6-14.6, và SEA V League tổ chức tại Việt Nam (31.7 đến 2.8) và Thái Lan (7-9.8). Cụ thể, mức thưởng cho nếu đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia giành giải nhất, nhì, ba sẽ tương ứng 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng.