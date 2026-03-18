Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải cầu lông Ciputra Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn, quy tụ nhiều tay vợt giỏi quốc tế

Thu Nguyệt
18/03/2026 18:26 GMT+7

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026 chính thức trở lại Hà Nội, được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao uy tín của khu vực.

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026 do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp cùng Liên đoàn Cầu lông Hà Nội tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Giải cầu lông quốc tế 2026 tại Hà Nội quy tụ 329 VĐV, tranh tài 5 nội dung

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 24.3 đến 29.3 tại nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), quy tụ 329 VĐV (140 nữ, 189 nam) đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Úc, Canada, Trung Quốc, Ai Cập, Anh, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam, Đài Loan...

Các tay vợt sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ - hứa hẹn mang đến những trận cầu chất lượng cao và kịch tính.

Sở VH-TT Hà Nội cùng Liên đoàn Cầu lông Hà Nội phối hợp tổ chức giải

Không chỉ là giải đấu thường niên đã trải qua 14 mùa tổ chức thành công, sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTVcab và phát sóng trên fanpage của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, giúp khán giả dễ dàng theo dõi. Đặc biệt, bán kết và chung kết diễn ra vào ngày 28 và 29.3, trước khi khép lại bằng lễ bế mạc và trao thưởng từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 29.3.

Hà Nội trở thành "điểm đến" thu hút VĐV quốc tế

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một điểm đáng chú ý của giải năm nay là sức hút của Hà Nội đối với các VĐV quốc tế. Theo ban tổ chức, không ít tay vợt lựa chọn tham dự không chỉ vì điểm số và cơ hội thi đấu, mà còn bởi cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm tại thủ đô.

Hà Nội những năm gần đây nổi lên như một điểm đến thể thao kết hợp du lịch. Từ hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đến các không gian văn hóa đậm chất Á Đông, thành phố hơn 1.000 năm tuổi mang đến cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại - điều mà nhiều VĐV chia sẻ là "khó tìm thấy ở các điểm thi đấu khác". Chính yếu tố này góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho giải đấu.

Đại diện BTC tặng hoa các nhà tài trợ trong khuôn khổ buổi họp báo công bố giải

Ngoài ra, theo ban tổ chức - điều kiện tổ chức cũng ngày càng chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất được nâng cấp, cùng sự thân thiện trong khâu đón tiếp cũng là điểm cộng lớn. Hà Nội không chỉ đáp ứng yêu cầu thi đấu mà còn mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho các đoàn thể thao quốc tế, từ lưu trú, ẩm thực đến di chuyển.

Trong bối cảnh thể thao toàn cầu ngày càng gắn với yếu tố trải nghiệm, việc một giải đấu có thể "giữ chân" VĐV bằng cả chuyên môn lẫn cảm xúc là lợi thế không nhỏ. Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026 vì thế được đánh giá không chỉ là một giải cầu lông đơn thuần, mà còn là cách Hà Nội đang từng bước xây dựng hình ảnh một thành phố thể thao - văn hóa - du lịch hấp dẫn.

hà nội Việt Nam quôc tế Giải Cầu lông Quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam liên đoàn cầu lông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận