Tăng cường quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam

Nâng cao vị thế thể thao Việt Nam

Hôm nay (17.3) tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam, Vietcontent và TCL - tập đoàn công nghệ toàn cầu công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao thành tích cao và lan tỏa hình ảnh thể thao Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, TCL sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và các VĐV tiêu biểu tới đông đảo công chúng. Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường nguồn lực xã hội hóa cho thể thao, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Ông Trần Văn Mạnh – Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “Việc TCL trở thành Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa hợp tác thương hiệu, mà còn góp phần bổ sung nguồn lực hỗ trợ các chương trình phát triển thể thao thành tích cao cũng như các hoạt động thể thao phong trào. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của TCL sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Olympic, khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi thể thao và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

Năm 2026 các VĐV Việt Nam sẽ tham gia nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới dưới sự điều phối và hỗ trợ của Ủy ban Olympic Việt Nam. Nổi bật trong đó có Đại hội thể thao bãi biển Châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc (từ ngày 22 đến 30.4), ASIAD 20 tại Nhật Bản (từ ngày 19.9 đến 4.10), Olympic trẻ tại Senegal (từ ngày 31.10 đến 13.11)...



