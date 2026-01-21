Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát

Quỳnh Anh
21/01/2026 19:44 GMT+7

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt cùng tuyển thủ cầu lông Lê Đức Phát công bố lịch trình tổ chức đám cưới, về chung mái nhà sau thời gian yêu nhau, tạo nên mối tình đẹp trong làng thể thao Việt Nam.

Hôm nay, tay vợt số 2 Việt Nam Lê Đức Phát cho biết ngày 24.1 tới sẽ diễn ra tiệc cưới ở nhà gái Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở thôn Hồng Thái, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. "Chúng tôi tổ chức tiệc cưới ở nhà gái trước còn tiệc cưới tại nhà trai sẽ diễn ra vào cuối năm nay khi cả 2 hoàn thành thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM", Lê Đức Phát chia sẻ.

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 1.

Tay vợt Lê Đức Phát và cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt về chung mái nhà

ẢNH: NVCC

Cô dâu Đỗ Thị Ánh Nguyệt gửi thiệp mời "online" trên trang cá nhân mạng xã hội đồng thời chia sẻ: "Vì một vài lý do và do điều kiện chuẩn bị, vợ chồng em chưa thể trực tiếp gửi thiệp hồng tới tận tay mọi người, mong mọi người thông cảm".

Sau gần 2 năm yêu nhau, hồi đầu tháng 1, Lê Đức Phát cầu hôn thành công bạn gái sau đó quyết định tổ chức đám cưới, về chung mái nhà. Lê Đức Phát năm nay 28 tuổi là tay vợt nam số 2 cầu lông Việt Nam trong khi Đỗ Thị Ánh Nguyệt là tuyển thủ bắn cung Việt Nam. Cả 2 gặt hái khá nhiều thành công ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Trong đó kỷ niệm đẹp nhất là cùng giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 2.

Cung thủ xinh đẹp Đỗ Thị Ánh Nguyệt kết hôn với tay vợt tài năng Lê Đức Phát

ẢNH: NVCC

Cặp trai tài - gái sắc Lê Đức Phát, Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng chia sẻ đến độc giả Thanh Niên Online những bức ảnh cưới đầy hạnh phúc:

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 3.

Đức Phát (trái) và Ánh Nguyệt nên duyên vợ chồng sau 2 năm yêu nhau

ẢNH: NVCC

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 4.

Cặp đôi trai tài gái sắc của thể thao Việt Nam Lê Đức Phát - Đỗ Thị Ánh Nguyệt

ẢNH: NVCC

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 5.

Lê Đức Phát cùng Đỗ Thị Ánh Nguyệt tổ chức tiệc cưới vào ngày 24.1 tới tại Hưng Yên

ẢNH: NVCC

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 6.

Đức Phát cùng Ánh Nguyệt trong bộ ảnh cưới đẹp mắt

ẢNH: NVCC

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 7.

Tiệc cưới nhà trai sẽ tổ chức vào cuối năm nay do cả 2 tập trung chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

ẢNH: NVCC

Cung thủ xinh đẹp Ánh Nguyệt về chung mái nhà với sao cầu lông Lê Đức Phát - Ảnh 8.

Đức Phát (trái) hạnh phúc bên cô dâu Ánh Nguyệt

ẢNH: NVCC


