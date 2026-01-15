Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 2 thế giới

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/01/2026 12:51 GMT+7

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 23 thế giới) dừng chân ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 khi thua đối thủ xếp hạng 2 thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc).

Nỗ lực bất thành của Nguyễn Thùy Linh

Sau thành tích ấn tượng đánh bại nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới năm 2019 Pusarla Venkata Sindhu (Ấn Độ, hạng 12 thế giới), hôm nay Nguyễn Thùy Linh có trận đấu khá hay trước tay vợt xếp nhì bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) là Wang Zhi Yi.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 2 thế giới - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đẳng cấp của Wang Zhi Yi được thể hiện ở ván 1 khi cô chơi áp đảo, đẩy Nguyễn Thùy Linh vào thế bị động, nhiều lần đánh cầu hỏng và nhận thất bại với điểm số cách biệt 12/21. Ván đấu thứ 2 chứng kiến nỗ lực đáng khen của Nguyễn Thùy Linh. Những pha đánh cầu bền bỉ của Thùy Linh khiến Wang Zhi Yi mắc lỗi và tay vợt số 1 Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội có được. Có thời điểm Nguyễn Thùy Linh tạo cách biệt điểm số lên 6 điểm (15/9, 16/10) đầy ấn tượng. Tuy nhiên Wang Zhi Yi vùng lên mạnh mẽ trong khi Nguyễn Thùy Linh chùng xuống, có những pha đánh cầu hỏng đáng tiếc nên để đối thủ liên tục ghi điểm, cân bằng điểm số sau đó vươn lên giành chiến thắng 21/17, qua đó thắng lợi chung cuộc 2-0.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 2 thế giới - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ cho tay vợt hạng 2 thế giới Wang Zhi Yi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Không thể tạo bất ngờ trước Wang Zhi Yi nhưng việc vào vòng 2 ở giải cầu lông Ấn Độ mở rộng nằm trong hệ thống World Tour Super 750 của BWF được xem là thành công với Nguyễn Thùy Linh. Thành tích này mang về cho tay vợt số 1 Việt Nam 2.850 USD (khoảng 70 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức và 4.320 điểm thưởng. Ở giải này năm ngoái, Thùy Linh dừng chân ngay từ vòng 1.

Sau giải Ấn Độ mở rộng, Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải Indonesia Masters 2026 diễn ra từ ngày 20.1 tới. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của BWF. Theo kết quả bốc thăm, Thùy Linh chạm trán tay vợt Lin Hsing-ti (Đài Loan, hạng 21 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải Indonesia Masters 2026.


Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đánh bại cựu vô địch cầu lông thế giới người Ấn Độ

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đánh bại cựu vô địch cầu lông thế giới người Ấn Độ

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh xuất sắc đánh bại nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới năm 2019 Pusarla Venkata Sindhu tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026.

Thanh Thúy chinh phục đỉnh cao

CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh Cầu lông Việt Nam Giải cầu lông Ấn Độ mở rộng tay vợt số 1 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận