Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 2 thế giới

Nỗ lực bất thành của Nguyễn Thùy Linh

Sau thành tích ấn tượng đánh bại nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới năm 2019 Pusarla Venkata Sindhu (Ấn Độ, hạng 12 thế giới), hôm nay Nguyễn Thùy Linh có trận đấu khá hay trước tay vợt xếp nhì bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) là Wang Zhi Yi.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đẳng cấp của Wang Zhi Yi được thể hiện ở ván 1 khi cô chơi áp đảo, đẩy Nguyễn Thùy Linh vào thế bị động, nhiều lần đánh cầu hỏng và nhận thất bại với điểm số cách biệt 12/21. Ván đấu thứ 2 chứng kiến nỗ lực đáng khen của Nguyễn Thùy Linh. Những pha đánh cầu bền bỉ của Thùy Linh khiến Wang Zhi Yi mắc lỗi và tay vợt số 1 Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội có được. Có thời điểm Nguyễn Thùy Linh tạo cách biệt điểm số lên 6 điểm (15/9, 16/10) đầy ấn tượng. Tuy nhiên Wang Zhi Yi vùng lên mạnh mẽ trong khi Nguyễn Thùy Linh chùng xuống, có những pha đánh cầu hỏng đáng tiếc nên để đối thủ liên tục ghi điểm, cân bằng điểm số sau đó vươn lên giành chiến thắng 21/17, qua đó thắng lợi chung cuộc 2-0.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ cho tay vợt hạng 2 thế giới Wang Zhi Yi ẢNH: NHẬT THỊNH

Không thể tạo bất ngờ trước Wang Zhi Yi nhưng việc vào vòng 2 ở giải cầu lông Ấn Độ mở rộng nằm trong hệ thống World Tour Super 750 của BWF được xem là thành công với Nguyễn Thùy Linh. Thành tích này mang về cho tay vợt số 1 Việt Nam 2.850 USD (khoảng 70 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức và 4.320 điểm thưởng. Ở giải này năm ngoái, Thùy Linh dừng chân ngay từ vòng 1.

Sau giải Ấn Độ mở rộng, Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải Indonesia Masters 2026 diễn ra từ ngày 20.1 tới. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của BWF. Theo kết quả bốc thăm, Thùy Linh chạm trán tay vợt Lin Hsing-ti (Đài Loan, hạng 21 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải Indonesia Masters 2026.



