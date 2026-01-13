Thanh Thúy chinh phục đỉnh cao

Duy trì phong độ cao

Sau 2 chuyến xuất ngoại thi đấu không như mong đợi ở Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia vì chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, Trần Thị Thanh Thúy lấy lại phong độ cao từ khi khoác áo CLB Gunma Green Wings tại giải Nhật Bản. Đó là lý do tay đập số 1 bóng chuyền nữ VN thường xuyên giành suất ra sân thi đấu chính trong màu áo CLB Gunma Green Wings, đồng thời là một trong 2 tay ghi điểm chủ lực của đội bóng này.

Thanh Thúy hứa hẹn bay cao cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN Ảnh: Nhật Thịnh

Trở về khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN tranh tài ở SEA Games 33 hồi tháng 12.2025, Thanh Thúy khẳng định tài năng, xứng danh thủ lĩnh. Cô "tả xung hữu đột" giúp đội tuyển bóng chuyền nữ VN tạo sức ép vô cùng lớn với chủ nhà Thái Lan ở chung kết và chỉ chịu thua sít sao 2-3. Chưa lật đổ được đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở đấu trường SEA Games nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội khiến đối thủ phải khen ngợi và dè chừng.

Các HLV nhận định nếu giữ đà thăng tiến, đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ sớm vượt qua "kình địch" Thái Lan. Trong đó Thanh Thúy đang ở đỉnh cao sự nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng, gánh vác hàng công đội tuyển bóng chuyền nữ VN.

Săn HUY CHƯƠNG A SIAD 20

Sau SEA Games 33, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ VN Thanh Thúy trở lại Nhật Bản. Cô giữ vững phong độ giúp CLB Gunma Green Wings gặt hái thành công. Hôm qua, Thanh Thúy tỏa sáng giúp CLB này đánh bại đội Queenseis Kariya. Đây là trận thắng thứ 15 giúp Gunma Green Wings giữ vững tốp 5 trên bảng xếp hạng, cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội ở giải bóng chuyền Nhật Bản. Đó cũng được xem là mốc son trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Thanh Thúy, người khát khao chinh phục làng bóng chuyền quốc tế, không ngại đương đầu với các thử thách.

Theo kế hoạch, Thanh Thúy sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Nations Cup) vào tháng 6. Giải đấu này không có đội Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan vốn đã giành quyền tham dự Nations League nên VN là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Trong đó, đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Hàn Quốc. Vào tháng 8, Thanh Thúy cùng đội tuyển VN tham dự giải bóng chuyền vô địch châu Á. Giải đấu này chọn đội vô địch giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028 nên nhiều khả năng có sự góp mặt của tất cả các đội hàng đầu châu lục. Trong năm nay, Thanh Thúy còn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự 2 chặng của giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League), nơi đối thủ số 1 của VN là đội tuyển Thái Lan.

Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ VN trong năm 2026 là cạnh tranh ở ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Còn nhớ ở ASIAD 19 diễn ra năm 2023, Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN thi đấu bùng nổ, lần đầu giành quyền vào bán kết, sau đó xếp hạng tư chung cuộc khi thua Thái Lan ở trận tranh HCĐ. Ở ASIAD 20 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ VN tiếp tục được kỳ vọng bởi ngoài Trung Quốc, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, VN có thể cạnh tranh với Thái Lan, Hàn Quốc. Ở tuổi 27, Thanh Thúy tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN cho mục tiêu giành tấm huy chương lịch sử ở ASIAD. Ngoài ra cô cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN còn săn vé tham dự các giải đấu lớn như FIVB Nations League và giải vô địch thế giới.