Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings ngược dòng bất thành tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
03/01/2026 14:12 GMT+7

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings để thua đáng tiếc trước CLB Hitachi ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy đều đặn ghi điểm cho CLB Gunma Green Wings

Hôm nay (3.1), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings đấu trận "khai xuân" tại lượt trận thứ 21 ở giải bóng chuyền Nhật Bản, chạm trán với đội bóng bị đánh giá yếu hơn là CLB Hitachi.

Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings ngược dòng bất thành tại giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings khởi đầu chưa suôn sẻ trong năm mới 2026

ẢNH: GGW

Được thi đấu trên sân nhà nhưng sự phối hợp chưa ăn ý cùng khả năng tận dụng cơ hội không tốt khiến Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings để đối thủ bất ngờ thắng 2 ván đầu với điểm số lần lượt là 26/24, 25/20.

Những điều chỉnh từ ban huấn luyện CLB Gunma Green Wings, trong đó có việc chuyển Trần Thị Thanh Thúy từ chủ công sang chơi đối chuyền giúp đội chủ nhà chơi bùng nổ, thắng liền 2 ván với điểm số 25/20, 25/19, qua đó cân bằng tỷ số 2-2.

Những tưởng tinh thần lên cao sẽ giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings sẽ có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước CLB Hitachi. Tuy nhiên đối thủ lại chơi hay ở trong ván 5 quyết định khiến CLB Gunma Green Wings ngậm ngùi thua cuộc với điểm số 12-15 và nhận thất bại chung cuộc 2-3. Ở trận đấu này, tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam ghi được tổng cộng 18 điểm, thể hiện được sự ổn định về phong độ.

Trận thua đáng tiếc trước CLB Hitachi khiến Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings lỡ cơ hội vào tốp 4 giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản và vẫn xếp ở vị trí thứ 5. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội quyết tâm đòi nợ CLB Hitachi khi tái đấu với đội bóng này vào ngày mai (4.1).

