HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng dàn sao bóng chuyền gia nhập CLB Hà Nội Tasco Auto

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
03/01/2026 01:10 GMT+7

CLB Hà Nội Tasco Auto gây sốt khi chiêu mộ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng dàn sao đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, hứa hẹn bùng nổ ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

Tham vọng 'bay cao' của CLB Hà Nội Tasco Auto

Ngay những ngày đầu năm mới 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto vốn vừa giành quyền trở lại thi đấu ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia đã "chơi lớn" khi chiêu mộ những gương mặt sáng giá trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng dàn sao bóng chuyền gia nhập CLB Hà Nội Tasco Auto- Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gia nhập CLB bóng chuyền Hà Nội Tasco Auto

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trao đổi tối ngày 2.1  HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận đã nhận lời về dẫn dắt CLB Hà Nội Tasco Auto. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt được đánh giá cao khi dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái thành công trong thời gian qua. Đáng kể nhất là lần đầu đoạt vé tham dự World Cup bóng chuyền 2025, đánh bại Thái Lan để vô địch chặng 2 SEA V.League 2025, HCB SEA Games 33. Ở đấu trường quốc nội, ông Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt Ngân hàng Công thương là đội bóng có lực lượng trung bình nhưng thi đấu khá ấn tượng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng dàn sao bóng chuyền gia nhập CLB Hà Nội Tasco Auto- Ảnh 2.

Tay đập Vi Thị Như Quỳnh chính thức đầu quân CLB Hà Nội Tasco Auto

ẢNH: VFV

Với việc gia nhập "đội bóng nhà giàu" CLB Hà Nội Tasco Auto, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được kỳ vọng giúp đội bóng này cạnh tranh ngôi vô địch quốc gia ngay trong mùa giải năm nay. Để thực hiện mục tiêu này bên cạnh các gương mặt trẻ tài năng mà đội đang sở hữu như Ánh Thảo, Yến Nhi, Thùy Linh, CLB Hà Nội Tasco Auto liên tiếp chiêu mộ dàn tuyển thủ chất lượng như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng dàn sao bóng chuyền gia nhập CLB Hà Nội Tasco Auto- Ảnh 3.

Libero số 1 Việt Nam Nguyễn Khánh Đang rời CLB VTV Bình Điền Long An đầu quân cho CLB Hà Nội Tasco Auto

ẢNH: NVCC

Vi Thị Như Quỳnh là tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 33 và đang trên đà thăng tiến. Nguyễn Khánh Đang là libero số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong khi đó phụ công Lê Thanh Thúy với bản lĩnh cùng kinh nghiệm hứa hẹn giúp CLB Hà Nội Tasco Auto thâm vững chãi. Để thực hiện tham vọng "bay cao" trong thời tới, CLB Hà Nội Tasco Auto hứa hẹn chiêu mộ thêm một số VĐV chất lượng. Chủ công số 1 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy hiện chơi bóng tại Nhật Bản cũng là cái tên được đội bóng này nhắm đến.

