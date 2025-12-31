Thể thao Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026

Chinh phục 5 đấu trường lớn

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, cho biết ngành thể thao gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2025. Ngoài tinh gọn bộ máy, hoàn thiện hạ tầng pháp lý, ban hành 5 đề án chiến lược tầm quốc gia, thể thao VN còn đoạt hơn 2.200 huy chương ở đấu trường quốc tế, giữ vững tốp 3 tại SEA Games 33… "Đó là nền tảng để ngành thể thao biến 2026 thành năm bản lề nhằm thay đổi mạnh mẽ cả chất và lượng, từ khâu quản lý nhà nước đến thành tích trên đấu trường quốc tế", ông Việt khẳng định.

Bóng đá VN được kỳ vọng gặt hái thêm thành công trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Cục TDTT VN cho biết trong năm 2026, thể thao VN sẽ tham dự 5 đại hội lớn là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản, Olympic trẻ diễn ra tháng 10 tại Senegal, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (chưa xác định thời gian, địa điểm), Đại hội thể thao bãi biển châu Á diễn ra tháng 4 tại Trung Quốc và Đại hội thể thao toàn quốc tháng 11 tại TP.HCM. Trong đó, thể thao VN xác định trọng tâm là ASIAD 20 nên sẽ mang những tuyển thủ trọng điểm, những môn thể thao đủ sức tranh chấp huy chương tham dự chứ không dàn trải gây tốn kém, thiếu hiệu quả. Những ngôi sao thể thao VN hứa hẹn tỏa sáng trên đấu trường quốc tế trong năm 2026 có Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng), Nguyễn Thị Hương (canoeing). Các đội tuyển được kỳ vọng có cầu mây, bóng chuyền nữ, tiếp sức điền kinh 4 x 400 m nữ. Bên cạnh đó, thể thao VN còn chờ màn bứt phá ngoạn mục của những gương mặt trẻ như Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Đầu Khương Duy (cờ vua)…

Đội tuyển U23 Việt Nam cùng Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc tới người hâm mộ

Với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra theo tiêu chí "chuyên nghiệp - minh bạch - tiết kiệm" theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần cũng là dịp để tìm kiếm thêm tài năng cho thể thao VN, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Bóng đá VN hứa hẹn bay cao

Năm 2026 diễn ra Đại hội nhiệm kỳ khóa 10 Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sẽ là cột mốc quan trọng, hứa hẹn tạo ra sức bật nội lực để bóng đá VN bứt phá mạnh mẽ ra châu lục.

Bóng đá VN khép lại năm 2025 rực rỡ, tạo ra thế thống trị bóng đá khu vực với chức vô địch AFF Cup 2024 vào đầu năm, vô địch U.23 Đông Nam Á vào giữa năm (mùa thứ 3 liên tiếp) và tấm HCV SEA Games 33 vào cuối năm. Thành tích toàn thắng của đội tuyển VN và U.23 VN trong năm 2025 ở các mặt trận cấp khu vực và vòng loại châu lục, trong đó có 3 lần đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala và Indonesia tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno cho thấy bước tiến dài của chất lượng chơi bóng, sự ổn định cả về tâm lý lẫn phong cách đã định hình dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ngoài 4 chức vô địch tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á, bóng đá VN còn tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành liên đoàn quốc gia đầu tiên ở ASEAN có cùng 7 đội tuyển giành quyền tham dự VCK châu Á các năm 2025 và 2026. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ tính đúng đắn của chiến lược xây chắc đế bóng đá bằng nguồn nội lực, kết hợp nhập tịch có chọn lọc, bảo đảm giữ trọn vẹn bản sắc bóng đá VN. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, khép lại một năm thi đấu thành công, đồng thời khẳng định sự phát triển đồng bộ, toàn diện và có chiều sâu giữa bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá trẻ và futsal. Năm 2026, bóng đá VN tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó các đội tuyển tham dự VCK châu Á 2026 cùng các giải đấu quốc tế chính thức khác".

Năm 2026 sẽ khởi đầu bằng hành trình chinh phục VCK U.23 châu Á của đội U.23 VN. Tiếp đó, đội tuyển VN sẽ khép lại vòng loại Asian Cup 2027 bằng trận gặp Malaysia vào tháng 3 với mục tiêu chính thức đoạt vé tham dự giải đấu lớn nhất của bóng đá châu lục. Đội tuyển nữ sẽ tham dự Asian Cup tại Úc, trước khi U.21 nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Tại mặt trận futsal, đội tuyển nam sẽ tranh tài tại VCK châu Á ở Indonesia vào tháng 2, cùng đội tuyển futsal nữ thi đấu tại AFF Cup và sau đó là Indoor Games tại Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, năm 2026 cũng sẽ đánh dấu những nét mới của bóng đá VN với cải tổ về quy định đăng ký cầu thủ trẻ, giúp họ có thêm cơ hội cọ xát ở môi trường đỉnh cao. Với khí thế tích lũy trong năm 2025, năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá VN tạo ra sự bứt tốc, cất cánh bay cao. Đặc biệt, đội tuyển VN hứa hẹn sẽ đẩy nhanh hơn quá trình trẻ hóa, bổ sung dòng máu mới từ lứa U.23 VN cũng như những ngoại binh nhập tịch được chọn lọc kỹ lưỡng như Hoàng Hên, Phi Long…

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ: "Việc đồng loạt đoạt vé tham dự VCK châu Á 2026 là cơ hội vàng để nâng cao năng lực các đội tuyển, tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường tương lai. Trong năm 2026, VFF sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến tập huấn nước ngoài cho các đội tuyển, với lộ trình tính toán cẩn trọng, rõ ràng, bao gồm các đội U.15 và U.17 nữ VN sang Đức tập huấn. Bóng đá VN có thể yên tâm về lực lượng kế cận, với bài học cho người trẻ rằng ý chí và tinh thần không từ bỏ sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn. VFF sẽ tiếp tục phát triển đội tuyển VN trên tinh thần dân tộc và màu cờ sắc áo, bảo đảm được văn hóa, truyền thống. Sự kết hợp với các nhân tố nhập tịch phải được tính toán kỹ lưỡng, vừa vặn, để đội tuyển quốc gia vẫn mạnh lên nhưng vẫn đậm đà yếu tố truyền thống".

Những sự kiện thể thao - bóng đá đáng chú ý năm 2026 - VCK U.23 châu Á vào tháng 1 tại Ả Rập Xê Út - Vòng loại Asian Cup vào tháng 3 tại Malaysia - Đại hội thể thao bãi biển châu Á diễn ra tháng 4 tại Trung Quốc - AFF Cup vào tháng 8 - ASIAD 20 diễn ra tháng 9 tại Nhật Bản - Olympic trẻ diễn ra tháng 10 tại Senegal - Đại hội thể thao toàn quốc tháng 11 tại TP.HCM - Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á