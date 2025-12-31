Billiards: Trần Quyết Chiến cùng đồng đội lội nước ngược khó tin, vô địch VBTL 2025

Ở vòng đấu cuối cùng của giải carom 3 băng đồng đội (VBTL) 2025 diễn ra ngày 31.12, đội Thế giới billiards (do Trần Quyết Chiến làm thủ quân) chạm trán đội Million (do Nguyễn Trần Thanh Tự) làm thủ quân. Đây được xem là trận chung kết của giải, quyết định cho chức vô địch.

Trước trận đấu, Thế giới billiards đứng nhất bảng với 14 điểm, trong khi đội Million xếp nhì với 12 điểm. Trần Quyết Chiến và các đồng đội nắm trong tay lợi thế lớn. Theo đó, đội Thế giới billiards nếu thắng hoặc để thua với tỷ số sát nút 3-4 thì sẽ đăng quang. Phía bên kia, đội Million buộc phải giành chiến thắng với các tỷ số 4-0, 4-1 hoặc 4-2 thì mới có thể lên ngôi.

Trần Quyết Chiến tung sê-ri, nhưng vẫn thua ngược Thanh Tự

Đội Million nhập cuộc cực kỳ suôn sẻ, khi giành chiến thắng trong cả 3 ván đấu đầu tiên, vươn lễn dẫn trước 3-0. Trong đó, cuộc so tài tâm điểm và ván đấu đơn nam giữa Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự. Ở ván đấu này, Quyết Chiến cũng đã nhập cuộc với sê-ri 8 điểm để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Thanh Tự cho thấy anh còn xuất sắc hơn, khi ghi sê-ri 7 và 8 điểm để giành chiến thắng 15/10 chóng vánh sau 2 lượt cơ.

Trần Quyết Chiến và các đồng đội giành chức vô địch VBTL 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Million đã ở rất gần chiến thắng, nhưng cuối cùng vẫn lỡ hẹn với chức vô địch đầy đáng tiếc. Đội Thế giới billiards đã có màn ngược dòng khó tin, sau khi bị dẫn 0-3.

Mở màn cho cuộc ngược dòng này của đội Thế giới billiards là tay cơ trẻ (U.22) Phạm Quốc Hào. Ở ván thứ tư đấu đơn nam, Quốc Hào thắng Trương Hồ Thành Khánh. Và kể từ đó, các cơ thủ của đội Thế giới billiards có liên tiếp 2 ván thắng nữa (đơn nữ chạm 9 điểm và đơn nam chạm 12 điểm).

Sự cao trào được đẩy lên đỉnh điểm ở ván đấu thứ 6 (đơn nam chạm 12), khi Vy Ngọc Châu (Thế giới billiards) gặp Nguyễn Chí Long (Million). Đây là ván đấu quyết định, vì đội nào thắng sẽ giành chức vô địch.

Đội Thế giới billiards có màn lội nước ngược ngoạn mục ở vòng đấu cuối ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngọc Châu và Chí Long đã cống hiến một ván đấu vô cùng kịch tính, bám đuổi quyết liệt từng điểm số một cho đến phút cuối cùng. Chí Long chạm điểm championship point trước, dẫn 11/10. Tuy nhiên, Ngọc Châu đã thể hiện bản lĩnh ở lượt cơ cuối cùng.

Trước hình bi cuối cùng cực khó, Ngọc Châu đưa ra quyết định táo bạo khi thực hiện cú đánh gãy ngược tay để kết thúc ván đấu, thắng 12/11 trước Chí Long. Tỷ số được quân bình 3-3.

Với kết quả này, đội Thế giới billiards đã chắc chắn giành chức vô địch. Ván đấu thứ 7 (đánh tiếp sức 6 cơ thủ) chỉ mang ý nghĩa thủ tục, nhằm tìm ra đội chiến thắng ở trận đấu này. Ở ván 7, đội Thế giới billiards thua 9/10 và nhận thất bại chung cuộc 3-4 trước đội Million.

Với kết quả này, đội Thế giới billiards được 1 điểm và có tổng cộng 15 điểm trên bảng xếp hạng và đăng quang chức vô địch. Đội Million được 1 điểm, có tổng cộng 14 điểm và cán đích ở vị trí á quân giải VBTL 2025.

Ở các trận còn lại, đội 9Scoreboard thắng đội World Vision 4-3, đội Bilavi thắng đội Niz 4-1, Tường Thành thắng VEDC 4-3.

Đội vô địch nhận 120 triệu đồng. Á quân nhận 60 triệu đồng, còn hạng ba nhận 30 triệu đồng.











