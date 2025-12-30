Billiards: Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn, giành lại ngôi nhất bảng

Trần Quyết Chiến cùng đồng đội đòi lại ngôi đầu

Trong ngày thi đấu áp chót 30.12, giải billiards carom 3 băng đồng đội (VBTL) 2025 tiếp tục mang đến cho người hâm mộ nhiều bất ngờ. Đội Million (trước đó đang dẫn đầu bảng xếp hạng) đã để thua trắng 0-4 trước đội World Vision ở lượt trận sớm nhất trong ngày.

Cú sảy chân của đội Million trở nên tai hại khi ở lượt trận sau đó, đối thủ đang xếp nhì bảng là đội Thế giới billiards (do Trần Quyết Chiến làm thủ quân) đã giành chiến thắng 4-1 trước đội VEDC. Tại trận đấu này, Trần Mạnh Hùng làm rất tốt khi mang về chiến thắng ở 2 ván: đôi nam và đôi nam nữ. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến cũng góp công với chiến thắng ấn tượng ở ván đấu đơn nam gặp Đào Văn Ly.

Trần Quyết Chiến tung sê-ri 12 để thắng Đào Văn Ly

Cụ thể, Trần Quyết Chiến ra sân ở ván đấu thứ hai. Cơ thủ số 1 Việt Nam xuất sắc ghi sê-ri 12 điểm, qua đó đánh bại Đào Văn Ly với điểm số cách biệt 15/7.

Với chiến thắng này, Trần Quyết Chiến và các đồng đội có thêm 3 điểm, đồng thời đòi lại ngôi nhất bảng. Đội Thế giới billiards hiện có 14 điểm, hiệu số +12. Đội Million rơi xuống đứng nhì với 12 điểm, hiệu số +6.

Trần Quyết Chiến có sê-ri 12 điểm để thắng thuyết phục Đào Văn Ly ẢNH: P.L

Ở 2 cặp còn lại, đội Tường Thành có chiến thắng kịch tính 4-3 sau 7 ván đấu căng thẳng trước đội Bilavi, còn đội 9Scoreboard thắng 4-1 trước đội Niz.

Chung kết giữa đội Thế giới billiards và đội Million

Giải VBTL 2025 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là khép lại, sẽ diễn ra trong ngày 31.12. Như vậy, chức vô địch là cuộc đua song mã giữa đội Thế giới billiards và đội Million. Đặc biệt, hai đội này sẽ so tài trong vòng đấu cuối cùng. Do đó, cuộc chạm trán này sẽ mang tính chất của một trận chung kết, quyết định đội nào giành chức vô địch.

Trong trường hợp Trần Quyết Chiến và đồng đội giành chiến thắng hoặc để thua với tỷ số sát nút 3-4, đội Thế giới billiards sẽ đăng quang. Phía bên kia, đội Million (do Nguyễn Trần Thanh Tự làm thủ quân) bắt buộc phải thắng với tỷ số cách biệt 4-0, 4-1 hoặc 4-2 thì mới có thể lên ngôi vô địch.

3 trận đấu còn lại hứa hẹn cũng cực kỳ hấp dẫn, khi có đến 5 đội còn khả năng cạnh tranh vị trí cao, bởi khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng là rất nhỏ. Lần lượt, đội 9Scoreboard so tài đội World Vision, đội Bilavi gặp đội NIZ, đội Tường Thành đối đầu đội VEDC.