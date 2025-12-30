Billiards: Trần Quyết Chiến chốt hạ bằng siêu phẩm, thắng ngược ngoạn mục Trần Thanh Lực

Ở ngày thi đấu thứ năm (29.12) của giải carom 3 băng đồng đội (VBTL) 2025, đội Thế giới billiards (do Trần Quyết Chiến làm thủ quân) chạm trán với đội Tường Thành (Trần Thanh Lực làm thủ quân). Ngay trong ván đấu ra quân (song tô đôi nam), hai cơ thủ hàng đầu của billiards Việt Nam đã gặp nhau, khi Trần Quyết Chiến/Trần Mạnh Hùng so tài Trần Thanh Lực/Phạm Quốc Thích.

Trần Quyết Chiến thắng 2 ván đầu

Hai cơ thủ của đội Tường Thành nhập cuộc tốt hơn và đã ở rất gần với chiến thắng ở ván đầu, khi chạm 11 điểm (ván song tô đôi nam chỉ đánh 12 điểm). Tuy nhiên, đối mặt với điểm "set point", Phạm Quốc Thích đã bỏ lỡ một hình bi khá đơn giản và ngay lập tức phải trả giá.

Khi đang bị dẫn 8/11, Quyết Chiến và Mạnh Hùng đã tận dụng cực tốt cơ hội được ra bàn, cùng nhau ghi thêm 4 điểm để lội ngược dòng thắng 12/11, mở tỷ số cho đội Thế giới billiards.

Trong đó, 2 điểm mà Quyết Chiến ghi được ở lượt cơ cuối cùng đều rất mãn nhãn, chứng minh rõ đẳng cấp của cựu số 1 thế giới. Đặc biệt là ở tình huống cuối cùng, tay cơ gốc Hà Tĩnh thực hiện cú nhồi lăn trên băng ngắn, đưa bi chủ chạy với quỹ đạo cong đẹp mắt để chốt hạ ván thắng cho đội Thế giới billiards.

Trần Quyết Chiến và cú đánh nhồi lăn đẹp mắt để chốt hạ ván đấu

Đến ván đấu thứ hai (đơn nam), Trần Quyết Chiến tiếp tục ra sân, đụng độ Cao Phan Triết Luận. Cơ thủ số 1 Việt Nam đã kiểm soát tốt thế trận để đánh bại đối thủ với điểm số 15/5, mang về thêm một chiến thắng nữa và đưa đội Thế giới billiards vươn lên dẫn trước 2-0.

Khởi đầu suôn sẻ với 2 ván thắng từ Trần Quyết Chiến cũng mở ra chiến thắng đầy nghẹt thở cho đội Thế giới billiards.

Trần Quyết Chiến có những pha xử lý thể hiện đẳng cấp, mang về chiến thắng cho đội nhà ẢNH: CMH

Trong một ngày mà thủ quân Quyết Chiến chơi hay, các đồng đội của anh lại thể hiện không tốt. Các cơ thủ của đội Thế giới billiards đã nhận thất bại liên tiếp, bị đội Tường Thành dẫn ngược 3-2. Ở ván đấu thứ 6, Vy Ngọc Châu đã tỏa sáng đúng lúc để thắng 12/0 trước Trần Thanh Lực, qua đó quân bình tỷ số 3-3.

Bước vào ván đấu thứ 7 (thi đấu tiếp sức 6 cơ thủ) căng thẳng để phân định thắng thua, Trần Quyết Chiến và các đồng đội đã thể hiện tốt hơn, đánh bại đối thủ với điểm số 10/2. Qua đó, Thế giới billiards thắng chung cuộc 4-3 trước Tường Thành.

Với chiến thắng sát nút, Thế giới billiards giành 2 điểm, trong khi đội Tường Thành được 1 điểm. Sau ngày thi đấu thứ 5, đội Thế giới billiards hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng VBTL 2025, với 11 điểm và hiệu số +9 (18 ván thắng, 9 ván thua).

Bảng xếp hạng VBTL sau 5 vòng đấu ẢNH: CMH

Đội xếp nhất vẫn là Million (do Nguyễn Trần Thanh Tự làm đội trưởng), với 12 điểm và hiệu số +10 (17 ván thắng, 7 ván thua). Ở vòng đấu thứ 5, Million thắng 4-2 trước đội Niz (do Chiêm Hồng Thái làm đội trưởng).

Cùng ngày, đội VEDC (Đào Văn Ly làm đội trưởng) thắng 4-1 trước đội World Vision (Nguyễn Hoàn Tất làm đội trưởng). VEDC hiện xếp hạng 3 khi có 9 điểm, hiệu số +1.

Ở cặp đấu còn lại, đội Bilavi thắng 4-3 trước đội 9Scoreboard (Bao Phương Vinh làm đội trưởng).