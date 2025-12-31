Ấn tượng kỳ thủ 14 tuổi Đầu Khương Duy

Quật ngã nhiều đại kiện tướng quốc tế

Với elo 2.438, Kiện tướng quốc tế Đầu Khương Duy xuất phát ở vị trí 171 trong tổng số 252 kỳ thủ tham dự nội dung cờ chớp. Anh cũng nằm trong số ít kỳ thủ nhỏ tuổi nhất góp mặt tại giải cờ nhanh, chớp thế giới 2025 tại Qatar. Giải đấu hội tụ đủ mặt anh tài như số 1 thế giới Carsen (Na Uy, elo 2.881), số 2 thế giới Firouzja (Pháp, elo 2.813), số 3 thế giới Nepomniachtchi (Nga, elo 2.801)…

Tài năng trẻ cờ vua VN Đầu Khương Duy hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai ẢNH: VCF

Sau 13 ván cờ chớp, Đầu Khương Duy đạt 7,5 điểm, xếp hạng 68, chỉ kém kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm 0,5 điểm, đồng thời xếp trên Lê Tuấn Minh (6 điểm), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (5,5 điểm). Đáng nể, tài năng sinh năm 2011 của cờ vua VN xuất sắc đánh bại dàn Đại kiện tướng quốc tế gồm Lazavik Denis (Belarus, elo 2.617), Vokhidov (Uzbekistan, elo 2.578), Salinas (Chile, elo 2.541), Idani Pouya (Iran, elo 2.568), Jakub (Ba Lan, elo 2.515), Jose Eduardo (Mexico, elo 2.696).

Hiệu suất thi đấu của Đầu Khương Duy tương đương với kỳ thủ có elo 2.659, gần bằng elo của đàn anh Lê Quang Liêm (2.695). Khương Duy tích lũy đến 37,7 bậc elo sau 13 ván cờ chớp giải thế giới. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với một kỳ thủ, nhất là kỳ thủ trẻ. Bởi lẽ người dẫn đầu bảng xếp hạng sau 13 ván là Arjun (Ấn Độ) cũng chỉ tích lũy được 23 bậc elo.

Tương lai đầy hứa hẹn

Chứng kiến những ván cờ chớp đầy bản lĩnh và sắc bén của Đầu Khương Duy, các HLV đánh giá kỳ thủ 14 tuổi này còn tiến xa trong làng cờ vua thế giới. Trước đó, kỳ thủ đến từ thủ đô Hà Nội gặt hái thành công ở các giải trẻ, nổi bật là tấm HCV lứa tuổi U.12 thế giới năm 2023. Hồi tháng 5.2025, Đầu Khương Duy vinh dự khoác áo đội tuyển cờ vua VN tranh tài ở giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á tại UAE. Cậu học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Nội) may mắn được nhà trường tạo điều kiện để vừa đảm bảo học văn hóa vừa theo đuổi đam mê, nuôi ước mơ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng con đến Qatar dự giải cờ vua nhanh, chớp thế giới 2025, ông Đầu Anh Bắc (bố của kỳ thủ Đầu Khương Duy) cho biết mục tiêu của kỳ thủ này tại giải là cọ xát với các đối thủ mạnh để nâng cao trình độ. Năm vừa qua, ngoài các giải đấu được Liên đoàn Cờ VN, Cục TDTT VN hỗ trợ kinh phí thì gia đình cũng tự lo chi phí để Khương Duy được tập huấn kết hợp thi đấu một số giải quốc tế mở rộng.

Theo kế hoạch trong năm 2026, Đầu Khương Duy sẽ tăng cường tham dự các giải quốc tế với mục tiêu cụ thể là sớm chinh phục danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. Để nâng cao sức cờ, kỳ thủ này cần được đầu tư mạnh mẽ hơn, trong đó cần thiết có HLV, chuyên gia nước ngoài hướng dẫn.

Ông Đầu Anh Bắc cho biết gia đình sẽ đầu tư tốt nhất trong khả năng của mình để Khương Duy theo đuổi con đường cờ vua chuyên nghiệp mà con lựa chọn.