Thể thao Các môn khác

Giải pickleball Củ Chi mở rộng chung tay vì cộng đồng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
29/12/2025 19:12 GMT+7

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 vừa kết thúc thành công tại cụm sân AK Hub. Ngoài dấu ấn chuyên môn, giải còn lan tỏa tinh thần thể thao, chung tay chia sẻ với cộng đồng.

Ấn tượng giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 thu hút hơn 300 VĐV đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Các VĐV tranh tài 4 nội dung từ phong trào đến đỉnh cao, tạo không khí cạnh tranh sôi nổi, hào hứng nhưng cũng cống hiến nhiều pha bóng chất lượng, đẹp mắt.

Giải pickleball Củ Chi mở rộng chung tay vì cộng đồng- Ảnh 1.

Tranh tài hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025

ẢNH: HỮU PHÚC

Trong suốt thời gian diễn ra, giải đấu nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, giải pickleball Củ Chi mở rộng còn góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập pickleball, khẳng định vị thế của bộ môn này trong đời sống thể thao cộng đồng.

Giải pickleball Củ Chi mở rộng chung tay vì cộng đồng- Ảnh 2.

Các VĐV đoạt thành tích cao tại giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 được vinh danh

ẢNH: HỮU PHÚC

Giải đấu đã xác định được chủ nhân vô địch của các hạng mục gồm: đôi nữ 4.2 (Rita/Quý Võ), đôi nam nữ 4.6 (Phạm Như/Duy Phương), đôi 5.5 (Thắng/Hưng Huỳnh), đôi 6.0 (Hưng/Đỗ Tùng).

Giải pickleball Củ Chi mở rộng chung tay vì cộng đồng- Ảnh 3.

Ban tổ chức giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 trao tổng cộng 60 phần quà đến những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương

ẢNH: HỮU PHÚC

Ban tổ chức giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 còn có hoạt động đầy ý nghĩa khi trích một phần kinh phí từ giải để trao 60 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần “thể thao gắn kết – thể thao vì cộng đồng”.


