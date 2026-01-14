Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đánh bại cựu vô địch cầu lông thế giới người Ấn Độ

Nguyễn Thùy Linh thi đấu bùng nổ

Ngoài sở hữu danh hiệu vô địch thế giới năm 2019, Pusarla Venkata Sindhu còn sở hữu rất nhiều thành tích đáng nể như từng vươn lên hạng nhì đơn nữ trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), từng đoạt HCB Olympic Rio năm 2016, HCĐ Olympic Tokyo 2020 diễn ra năm 2021...

Nguyễn Thùy Linh tạo tiếng vang tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 khi đánh bại cựu vô địch thế giới Pusarla Venkata Sindhu ẢNH: ĐỘC LẬP

Thách thức lớn cho Nguyễn Thùy Linh (hạng 23 thế giới) khi chạm trán với Pusarla Venkata Sindhu (hạng 12 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Ấn Độ mở rộng diễn ra hôm nay (14.1). Tuy nhiên tay vợt số 1 Việt Nam làm "nức lòng" người hâm mộ khi ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 sau hơn 1 giờ đồng hồ tranh tài.

Ở ván 1, Nguyễn Thùy Linh bị Pusarla Venkata Sindhu liên tục dẫn điểm nhưng kiên trì đeo bám, cân bằng 19 đều. Tay vợt của đơn vị Đồng Nai vượt dẫn 20/19, nắm trong tay điểm kết thúc ván đấu nhưng thua ngược đáng tiếc 20/22.

Đó là tất cả những gì Pusarla Venkata Sindhu làm được trước Nguyễn Thùy Linh bởi tay vợt số 1 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ ở ván 2 và 3, thi đấu biến hóa và hiệu quả, nhờ đó khuất phục đối thủ với điểm số lần lượt là 21/12, 21/15, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1.

Theo thống kê của BWF, đây là lần thứ 3 liên tiếp Nguyễn Thùy Linh đánh bại được Pusarla Venkata Sindhu. 2 lần trước đó tại giải Malaysia Masters hồi tháng 5.2025, giải Indonesia Masters tháng 1.2025.

Thêm thách thức cực lớn cho Nguyễn Thùy Linh khi đối thủ của cô ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 là tay vợt số 2 thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc).







