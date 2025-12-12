Bà xã tay vợt Nguyễn Tiến Minh bền bỉ ở tuổi 33, tiến sâu tại SEA Games 33

Vũ Thị Trang trước cơ hội đoạt HCĐ nội dung đôi nữ SEA Games 33

Ở SEA Games 33 lần này, Nguyễn Thùy Linh là niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam khi cô được chọn là hạt giống số 4 nội dung đơn nữ. Ở đỉnh cao phong độ, hiện xếp hạng 22 thế giới lại nằm ở nhánh đấu được đánh giá thuận lợi nhưng Nguyễn Thùy Linh gây thất vọng khi dừng chân ngay ở vòng 1 khi thua tay vợt Pratiwi (Indonesia, hạng 82 thế giới). Trước đó Nguyễn Thùy Linh cùng đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam cũng dừng chân ở tứ kết nội dung đồng đội khi để thua đội Malaysia.

Vũ Thị Trang tận hiến cho cầu lông Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Vũ Thị Trang cũng dừng chân ở vòng 1 nội dung đơn nữ khi chạm trán với hạt giống số 3 Katethong (hạng 12 thế giới). Cô tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi nữ, đứng cùng đàn em Bùi Bích Phương. Không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng bà xã của tay vợt Nguyễn Tiến Minh "tận hiến" hết mình, cùng Bùi Bích Phương làm nên bất ngờ lớn khi đánh bại đôi hạt giống số 3 Ornnicha/Sukitta (hạng 48 thế giới) để tiến vào vòng tứ kết.

Cánh cửa vào bán kết rộng mở với Vũ Thị Trang/Bùi Bích Phương khi chạm trán với đôi "nhẹ ký" hơn là Andrea Princess/Mary Destiny (Philippines) ở tứ kết diễn ra lúc 14 giờ hôm nay. Nếu đánh bại đối thủ, Vũ Thị Trang cùng đồng đội ít nhất có được HCĐ. Cũng ở nội dung đôi nữ, cầu lông Việt Nam có đôi Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly giành quyền vào tứ kết. chạm trán đôi hạt giống số 4 Rachel Allessya/Febi (Indonesia).

Bà xã tay vợt Nguyễn Tiến Minh trước cơ hội đoạt HCĐ SEA Games 33 ở nội dung đôi nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Vũ Thị Trang sinh năm 1992 tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) từng đoạt HCĐ cầu lông ở Olympic trẻ 2010. Cô từng là tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam trước khi "nhường" vị trí này về tay Nguyễn Thùy Linh. Năm 2016, Vũ Thị Trang nên duyên vợ chồng với "tượng đài" cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Cô chuyển về quê chồng TP.HCM sinh sống nhưng vẫn gắn bó với đam mê cầu lông đến tận bây giờ. Trước SEA Games 33, Vũ Thị Trang xuất sắc vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam International Series diễn ra ở Ninh Bình.











