CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An được thưởng tiền tỉ, vì sao?

CLB VTV Bình Điền Long An được chăm lo chu đáo

Hôm nay tại Tây Ninh, Sở VH-TT và DL Tây Ninh và Công ty CP phân bón Bình Điền gặp mặt động viên, khen thưởng cho CLB VTV Bình Điền Long An nhờ các thành tích thi đấu ấn tượng trong năm 2025. Cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, đoạt danh hiệu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra CLB VTV Bình Điền Long An còn đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải các CLB nữ châu Á, xuất sắc đoạt danh hiệu á quân.

CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An được khen thưởng cho thành tích ấn tượng trong năm 2025 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định khen thưởng cho đội 320 triệu đồng cho thành tích thắng 8 trận tại giải vô địch quốc gia 2025, thưởng thêm 450 triệu đồng với thành tích vô địch quốc gia. Ngoài ra, Công ty CP phân bón Bình Điền đã trao cho Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An số tiền thưởng 1 tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 VĐV đội VTV Bình Điền Long An đã có thành tích thi đấu xuất sắc trong năm 2025 gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

Các VĐV đội VTV Bình Điền Long An rạng rỡ khi được khen thưởng động viên ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sở VH-TT và DL tỉnh Tây Ninh cùng Công ty CP phân bón Bình Điền cũng ký kết biên bản thỏa thuận trách nhiệm nhằm chăm lo cho CLB VTV Bình Điền Long An, giúp đội bóng xây dựng lực lượng các tuyến để phát triển bền vững, giữ vị thế hàng đầu làng bóng chuyền Việt Nam.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bày tỏ quyết tâm với các mục tiêu trong năm 2026 cùng đội VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sở VH-TT và DL Tây Ninh ký kết biên bản thỏa thuận trách nhiệm với Công ty CP phân bón Bình Điền nhằm chăm lo cho CLB ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Theo kế hoạch, đội VTV Bình Điền Long An sẽ khởi động năm 2026 với Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 vào tháng 3 tại Ninh Bình. Tiếp đó, đội góp mặt giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2026 (AVC Champions League 2026) ở Hàn Quốc. Ngoài ra, cầu thủ VTV Bình Điền Long An còn là chủ nhà giải Cúp quốc tế VTV9-Bình Điền 2026 vào tháng 5 tại Tây Ninh… Mục tiêu hàng đầu của cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là bảo vệ danh hiệu vô địch quốc gia.