Thần đồng billiards Hàn Quốc vô địch với tiền thưởng 3,5 tỉ đồng, chỉ thua 1 trận trước cơ thủ Việt Nam

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng PBA World Championship 2026 diễn ra ở Hàn Quốc vào tối 15.3 là màn so tài giữa 2 cơ thủ chủ nhà: Kim Young-won và Cho Keon-hwi. Cả hai cơ thủ này đều đang thể hiện phong độ cực cao.

Trong đó, Cho Keon-hwi là cái tên giàu kinh nghiệm hơn, toàn thắng trong hành trình vào đến trận chung kết. Phía ngược lại, tay cơ 19 tuổi Kim Young-won chỉ để thua 1 trận duy nhất, đó là ở cuộc đối đầu với Mã Minh Cẩm tại vòng bảng với tỷ số 1-3.

Bản lĩnh đáng nể của cơ thủ mới 19 tuổi

Bước vào trận đấu, Kim Young-won đã để thua ở ván 1 với điểm số 10/15. Nhưng sau đó, tay cơ sinh năm 2007 đã ngay lập tức lấy lại trạng thái để thi đấu bùng nổ ở ván 2 và ván 3, lần lượt thắng đàn anh 15/10 và 15/8. Ở ván 2, Kim Young-won ghi được sê-ri 8 điểm.

Kim Young-won 3 lần vô địch ở đấu trường PBA khi chưa đầy 20 tuổi ẢNH: PBA TOUR

Cho Keon-hwi đưa trận đấu trở về thế cân bằng, khi giành chiến thắng ở ván 4 với điểm số 15/9. Ở ván này, Cho Keon-hwi có khởi đầu tốt với sê-ri 8 điểm và chỉ cần 4 lượt cơ để quân bình tỷ số 2-2.

Trong một thế trận giằng co, Kim Young-won dù còn trẻ tuổi nhưng đã thể hiện bản lĩnh đáng nể. Ở ván 5, cơ thủ sinh năm 2007 có sê-ri 8 và ngược dòng kịch tính để thắng 15/13, vươn lên dẫn 3-2.

Đây cũng là bước ngoặt giúp tay cơ 19 tuổi lên tinh thần, và tiếp tục thắng cách biệt 15/2 ở ván 6. Sê-ri 8 một lần nữa xuất hiện trong ván đấu này, cho thấy sự ổn định cao của Kim Young-won.

Chung cuộc, Kim Young-won thắng 4-2 trước Cho Keon-hwi, qua đó đăng quang thuyết phục giải PBA World Championship 2026. Chức vô địch này mang về cho cơ thủ 19 tuổi 200 triệu won tiền thưởng, tương đương 3,5 tỉ đồng.

Đây là chức vô địch thứ 3 của Kim Young-won tại hệ thống giải đấu billiards carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc. Trước đó, thần đồng của xứ sở kim chi từng đăng quang 2 chặng PBA, ở mùa giải 2024-2025 và 2025-2026.



