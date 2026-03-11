Billiards: Xác định đối thủ cực mạnh của 3 tay cơ Việt Nam tại vòng knock-out PBA

Sau khi khép lại vòng bảng vào ngày 10.3, giải billiards PBA World Championship 2026 đã xác định đầy đủ những cái tên sẽ tranh tài ở vòng 16. Trong đó, 3 đại diện Việt Nam góp mặt là Ngô Đình Nại (nhất bảng F, thành tích 2 trận thắng), Mã Minh Cẩm (nhất bảng G, 2 trận thắng) và Nguyễn Huỳnh Phương Linh (nhì bảng F, 2 thắng 1 thua).

Ngô Đình Nại so tài với đồng đội Eddy Leppens

Theo lịch thi đấu, vòng 16 diễn ra vào ngày 12.3. Các cặp đấu cũng đã được xác định. Ngô Đình Nại chạm trán với Eddy Leppens (Bỉ). Hai tay cơ này vốn đã quen mặt nhau khi nằm cùng đội SK Direct tại PBA Team League. Thành tích tốt nhất của Đình Nại ở PBA Tour là vào đến trận chung kết. Trong khi đó, Leppens đã từng 2 lần nâng cao cúp vô địch.

Ngô Đình Nại vào vòng 16 với thành tích 2 trận toàn thắng ở vòng bảng ẢNH: PBA

Mã Minh Cẩm đụng độ Kim Im-gwon (Hàn Quốc). Minh Cẩm chính là cơ thủ đầu tiên của Việt Nam giành chức vô địch PBA Tour, ở mùa giải 2022-2023. Ở mùa này, tay cơ Việt Nam cũng từng vào đến trận chung kết, nhưng nhận thất bại trước "lão tướng" Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Tại trận đấu thuộc vòng 16 PBA World Championship 2026, Mã Minh Cẩm được đánh giá cao hơn cơ thủ của chủ nhà Hàn Quốc.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh đối đầu David Zapata. Đây sẽ là thách thức lớn với Phương Linh, khi cơ thủ người Tây Ban Nha rất đáng gờm. Zapata hiện cũng sở hữu 2 chức vô địch tại giải đấu chuyên nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có 1 lần đăng quang tại PBA World Championship 2021. Phía ngược lại, thành tích tốt nhất của Phương Linh là vào đến trận chung kết PBA Tour mùa giải 2021-2022.

Những trận đấu còn lại của vòng 16 gồm: Kim Nam-soo gặp Kim Jae-geun, Cho Keon-hwi gặp Murat Naci Coklu, David Martinez gặp Yusuke Mori, Lutfi Cenet gặp Kim Young-won, Robinson Moralez gặp Daniel Sanchez.

Vòng 16 giải PBA World Championship 2026 sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.