Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, thắng ngược ngoạn mục cựu vô địch thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
10/03/2026 22:25 GMT+7

Tối 10.3, cơ thủ Việt Nam Nguyễn Huỳnh Phương Linh tiếp tục thể hiện sự tự tin tại giải billiards PBA World Championship 2026, khi lội ngược dòng đánh bại cựu vô địch thế giới Choi Sung-won trong trận đấu nghẹt thở kéo dài 5 ván.

Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

Bước vào trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp tại bảng F giải billiards PBA World Championship 2026, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đối mặt với thử thách lớn đến từ tay cơ kỳ cựu người Hàn Quốc Choi Sung-won. Ngay trong ván đầu tiên, Choi Sung-won đã thể hiện đẳng cấp với chiến thắng áp đảo 15/6. Trong đó, cơ thủ xứ sở kim chi đã có sê-ri lớn 11 điểm để kết thúc ván đầu tiên ở lượt cơ thứ 7.

Tuy nhiên, Phương Linh nhanh chóng lấy lại thế trận ở ván 2 với chiến thắng 15/8. Đến ván 3, Choi Sung-won một lần nữa tái lập thế dẫn trước (2-1), khi thắng cách biệt 15/5 trước Phương Linh.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh lúc này đã thể hiện bản lĩnh và đúng lúc để vùng lên mạnh mẽ, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Ở ván 4, cơ thủ Việt Nam có sê-ri 7 để "thắng trắng" Choi Sung-won 15/0, quân bình tỷ số 2-2. Đến ván 5 quyết định, Phương Linh tiếp tục cho thấy phong độ ổn định với sê-ri 9 điểm để thắng 11/6.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri, thắng ngược ngoạn mục cựu vô địch thế giới- Ảnh 1.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh thể hiện bản lĩnh với 2 trận liên tiếp đánh bại Choi Sung-won

ẢNH: PBA

Trong vòng vài ngày, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã đánh bại Choi Sung-won đên 2 lần. Trước đó ở trận ra quân hôm 7.3, Nguyễn Huỳnh Phương Linh từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Choi Sung-won với tỷ số thuyết phục 3-0 (15/5, 15/2 và 15/13). Sê-ri cao nhất của cơ thủ Việt Nam trong trận đấu này là 10 điểm, xuất hiện ở ván đấu thứ 2.

Với chiến thắng này, Nguyễn Huỳnh Phương Linh giành vé đi tiếp vào vòng 16 giải PBA World Championship 2026 đang diễn ra tại Hàn Quốc với thành tích 2 thắng, 1 thua. Trước khi Phương Linh đoạt vé, billiards carom 3 băng Việt Nam đã có 2 cơ thủ góp mặt tại vòng 16 là Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm.

