Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards hôm nay: Cơ thủ Việt Nam so tài cựu vô địch thế giới

Thu Bồn
Thu Bồn
10/03/2026 08:12 GMT+7

Tối nay (10.3), Nguyễn Huỳnh Phương Linh có màn chạm trán gay cấn với cơ thủ đẳng cấp của chủ nhà Hàn Quốc Choi Sung-won để cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng 16 giải billiards carom 3 băng PBA World Championship 2026.

Bảng F giải billiards PBA World Championship 2026 có 3 tay cơ đến từ Việt Nam là Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Choi Sung-won. Theo đó, Đình Nại sớm giành vé đi tiếp với 2 trận thắng, còn Quốc Nguyện đã dừng chân với 2 trận thua. Suất còn lại vào vòng 16 là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Phương Linh và Choi Sung-won, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 10.3.

Phương Linh từng thắng 3-0 trước Choi Sung-won

Trước đó ở trận ra quân hôm 7.3, Nguyễn Huỳnh Phương Linh từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Choi Sung-won với tỷ số thuyết phục 3-0 (15/5, 15/2 và 15/13). Sê-ri cao nhất của cơ thủ Việt Nam trong trận đấu này là 10 điểm, xuất hiện ở ván đấu thứ 2.

Dù vậy, trận đấu sắp tới nhằm tranh vé đi tiếp được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều đối với Phương Linh. Và trong billiards, mỗi trận đấu đều có tính chất và thế trận khác nhau, nên kết quả rất khó đoán.

Lịch thi đấu billiards hôm nay: Cơ thủ Việt Nam so tài cựu vô địch thế giới- Ảnh 1.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh sẽ vào vòng 16 nếu giành chiến thắng ở trận đấu cuối của bảng F

ẢNH: PBA

Choi Sung-won là cơ thủ có đẳng cấp cao của billiards carom 3 băng xứ sở Hàn Quốc. Tay cơ sinh năm 1977 là người Hàn Quốc đầu tiên đăng quang giải vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2014, khi còn thi đấu ở hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Sau khi chuyển sang PBA, Choi cũng đã lên ngôi vào mùa giải 2023-2024.

Phía ngược lại, thành tích tốt nhất của Nguyễn Huỳnh Phương Linh tại đấu trường PBA là vào đến trận chung kết chặng mùa giải 2021-2022 và cán đích ở vị trí thứ nhì chung cuộc. Tuy nhiên, với chiến thắng ở trận đối đầu gần nhất, cơ thủ Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin khi tái đấu để giành vé vào vòng 16.

Lịch thi đấu billiards hôm nay: Cơ thủ Việt Nam so tài cựu vô địch thế giới- Ảnh 2.

Choi Sung-won là cơ thủ đẳng cấp của Hàn Quốc

ẢNH: PBA

Thể thức thi đấu mới

PBA World Championship 2026 quy tụ 32 tay cơ xuất sắc nhất mùa giải, được chia thành 8 bảng đấu. Khác với các mùa giải trước, vòng bảng PBA World Championship 2026 không còn đấu vòng tròn, mà thi đấu theo thể thức nhánh thắng – thua để chọn 2 cơ thủ tại mỗi bảng vào vòng 16.

Billiards: Mã Minh Cẩm ngược dòng ngoạn mục trước cao thủ Hàn Quốc, thẳng tiến vòng 16

Billiards: Mã Minh Cẩm ngược dòng ngoạn mục trước cao thủ Hàn Quốc, thẳng tiến vòng 16

Mã Minh Cẩm đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc trước đối thủ mạnh của chủ nhà Hàn Quốc. Qua đó, cơ thủ Việt Nam thẳng tiến vào vòng 16 giải billiards PBA World Championship 2026.

Trần Quyết Chiến nói cực hay sau khi đăng quang ngoạn mục giải vô địch thế giới: 'Tôi đã phá dớp…'

Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn ngược dòng ngoạn mục, billiards Việt Nam vô địch thế giới

Billiards lịch thi đấu carom 3 băng PBA Nguyễn Huỳnh Phương Linh Ngô Đình Nại
Xem thêm bình luận