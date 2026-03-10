Lịch thi đấu billiards hôm nay: Cơ thủ Việt Nam so tài cựu vô địch thế giới

Bảng F giải billiards PBA World Championship 2026 có 3 tay cơ đến từ Việt Nam là Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Choi Sung-won. Theo đó, Đình Nại sớm giành vé đi tiếp với 2 trận thắng, còn Quốc Nguyện đã dừng chân với 2 trận thua. Suất còn lại vào vòng 16 là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Phương Linh và Choi Sung-won, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 10.3.

Phương Linh từng thắng 3-0 trước Choi Sung-won

Trước đó ở trận ra quân hôm 7.3, Nguyễn Huỳnh Phương Linh từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Choi Sung-won với tỷ số thuyết phục 3-0 (15/5, 15/2 và 15/13). Sê-ri cao nhất của cơ thủ Việt Nam trong trận đấu này là 10 điểm, xuất hiện ở ván đấu thứ 2.

Dù vậy, trận đấu sắp tới nhằm tranh vé đi tiếp được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều đối với Phương Linh. Và trong billiards, mỗi trận đấu đều có tính chất và thế trận khác nhau, nên kết quả rất khó đoán.

Nguyễn Huỳnh Phương Linh sẽ vào vòng 16 nếu giành chiến thắng ở trận đấu cuối của bảng F ẢNH: PBA

Choi Sung-won là cơ thủ có đẳng cấp cao của billiards carom 3 băng xứ sở Hàn Quốc. Tay cơ sinh năm 1977 là người Hàn Quốc đầu tiên đăng quang giải vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2014, khi còn thi đấu ở hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Sau khi chuyển sang PBA, Choi cũng đã lên ngôi vào mùa giải 2023-2024.

Phía ngược lại, thành tích tốt nhất của Nguyễn Huỳnh Phương Linh tại đấu trường PBA là vào đến trận chung kết chặng mùa giải 2021-2022 và cán đích ở vị trí thứ nhì chung cuộc. Tuy nhiên, với chiến thắng ở trận đối đầu gần nhất, cơ thủ Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin khi tái đấu để giành vé vào vòng 16.

Choi Sung-won là cơ thủ đẳng cấp của Hàn Quốc ẢNH: PBA